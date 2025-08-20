वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

इस खिलाड़ी की वजह से इतिहास का पहला टेस्ट जीत पाया था भारत, 1 से 11 हर नंबर पर बैटिंग की, जानिए कहानी...
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 20, 2025, 04:58 PM IST
1.नील जॉनसन
जिम्बाब्वे के पूर्व दिग्गज नील जॉनसन ने 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में ओपनिंग और बैटिंग दोनों में ओपनिंग की थी.
2.मोहम्मद हफीज
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट मोहम्मद हफीज ने कई मैचों में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही ओपनिंग की है.
3.तिलकरत्ने दिलशान
पूर्व श्रीलंकाई तिलकरत्ने दिलशान का नाम भी इस लिस्ट में हैं. उन्होंने 2012 में बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए ओपनिंग की थी.
4.एम जयसिम्हा
भारत के पूर्व दिग्गज एम जयसिम्हा ने भी कई मैचों में बल्लेबाज और गेंदबाजी में ओपनिंग की है. जयसिम्हा लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.मनोज प्रभाकर
मनोज प्रभाकर का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर है. उन्होंने काफी लंबे समय तक भारत के लिए गेंदबाजी और बल्लेबाज दोनों में ओपनिंग की है.