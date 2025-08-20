वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

5 . मनोज प्रभाकर

5

मनोज प्रभाकर का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर है. उन्होंने काफी लंबे समय तक भारत के लिए गेंदबाजी और बल्लेबाज दोनों में ओपनिंग की है.

