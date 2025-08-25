T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी!

UPSC 84 पदों पर कर रहा भर्तियां, ₹1,77,500 तक होगी सैलरी, हाथ से जानें न दें मौका!
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 04:01 PM IST
1.राशिद खान
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर राशिद खान का नाम इस लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने 487 मैचों में 660 विकेट चटकाए हैं.
2.ड्वेन ब्रावो
वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने टी20 क्रिकेट में 582 मैचों में 631 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.सुनील नारायण
वेस्टइंडीज के दिग्गज स्पिन ऑलराउंडर सुनील नारायण का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने 557 मैचों में 590 विकेट झटके हैं.
4.इमरान ताहिर
साउथ अफ्रीका के पूर्व स्पिनर इमरान ताहिर टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर है. उन्होंने 436 मैचों में 554 विकेट लिए हैं.
5.शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के स्पिन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने भी अपना नाम इस लिस्ट में शामिल कर लिया है. उन्होंने 457 मैचों में 502 विकेट ले लिए हैं.
6.लिस्ट में नहीं है कोई भारतीय गेंदबाज
भारतीय क्रिकेट के टी20 इतिहास में अब तक किसी भी गेंदबाज ने 500 विकेट नहीं लिए हैं. भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल के नाम है. उन्होंने टी20 326 मैचों में 380 विकेट लिए हैं.