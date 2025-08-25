T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी!

6 . लिस्ट में नहीं है कोई भारतीय गेंदबाज

भारतीय क्रिकेट के टी20 इतिहास में अब तक किसी भी गेंदबाज ने 500 विकेट नहीं लिए हैं. भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल के नाम है. उन्होंने टी20 326 मैचों में 380 विकेट लिए हैं.

