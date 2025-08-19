Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी

1 . भुवनेश्वर कुमार

1

भारत के भुवनेश्वर कुमार का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने एशिया कप टी20 की 6 पारियों में 13 विकेट लिए हैं.

