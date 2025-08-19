Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी

Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 19, 2025, 06:13 PM IST
1.भुवनेश्वर कुमार
भारत के भुवनेश्वर कुमार का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने एशिया कप टी20 की 6 पारियों में 13 विकेट लिए हैं.
2.अमजद जावेद
यूएई के अमजद जावेद का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. अमजद ने एशिया कप टी20 की 7 पारियों में 12 विकेट चटकाए हैं.
3.मोहम्मद नवीद
यूएई के मोहम्मद नवीद ने एशिया कप टी20 की 7 पारियों में 11 विकेट चटकाए हैं. नवीद लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.राशिद खान
अफगानिस्तान राशिद खान का नाम चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने एशिया कप टी20 की 8 पारियों में 11 विकेट अपने नाम किए हैं.
5.हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या का नाम भी इस लिस्ट में हैं. उन्होंने एशिया कप टी20 की 8 पारियों में 11 विकेट ही झटके हैं.