एशिया कप वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 18, 2025, 08:38 PM IST
1.मुथैया मुरलीधरन
पूर्व श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम इस लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने वनडे एशिया कप की 24 पारियों में सबसे ज्यादा 30 विकेट अपने नाम लिए हैं.
2.लसिथ मलिंगा
पूर्व श्रीलंकाई गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने एशिया कप वनडे की 14 पारियों में 29 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.अजंता मेंडिस
पूर्व श्रीलंकाई अजंता मेंडिस ने वनडे एशिया कप की 8 पारियों में 26 विकेट अपने नाम किए हैं. मेंडिस इस लिस्ट में तीसरे श्रीलंकाई गेंदबाज हैं, जो टॉप-3 में बने हुए हैं.
4.सईद अजमल
पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सईद अजमल ने वनडे एशिया कप की 12 पारियों में कुल 25 विकेट अपने नाम किए हैं. अजमल लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.रवींद्र जडेजा
भारतीय गेंदबाज रवींद्र जडेजा ने वनडे एशिया कप की 18 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं. जडेजा इस लिस्ट में इकलौते गेंदबाज हैं.