Test करियर के अपने 100वें मैच में पंजा खोलने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2025, 10:31 PM IST
1.शेन वॉर्न
पूर्व ऑस्ट्रेलियन और दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने साल 2002 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में 6 विकेट चटकाए थे.
2.अनिल कुंबले
भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में पंजा खोला था.
3.मुथैया मुरलीधरन
श्रीलंकाई स्पिनर मुथैय मुरलीधरन ने साल 2006 में अपने 100वें मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिया था.
4.आर अश्विन
पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने अपने 100वें टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में पंजा खोला था.
5.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 2025 में अपने 100वें टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 विकेट अपने नाम किए थे.