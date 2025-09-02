FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Test करियर के अपने 100वें मैच में पंजा खोलने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई गेंदबाज आए हैं, जिन्होंने दुनियाभर में अपना दमदार प्रदर्शन किया है. लेकिन आज हम आपको ऐसे 5 गेंदबाजों से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के 100वें मैच में 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है.

मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2025, 10:31 PM IST

1.शेन वॉर्न

शेन वॉर्न
1

पूर्व ऑस्ट्रेलियन और दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने साल 2002 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में 6 विकेट चटकाए थे. 
 

2.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
2

भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में पंजा खोला था. 
 

3.मुथैया मुरलीधरन

मुथैया मुरलीधरन
3

श्रीलंकाई स्पिनर मुथैय मुरलीधरन ने साल 2006 में अपने 100वें मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिया था.
 

4.आर अश्विन

आर अश्विन
4

पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने अपने 100वें टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में पंजा खोला था. 
 

5.मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क
5

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 2025 में अपने 100वें टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 विकेट अपने नाम किए थे. 
 

