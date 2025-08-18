Test में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, रोहित-विराट-सहवाग और गेल से भी आगे है ये गेंदबाज

एशिया कप पहली बार खेलने वाले 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारत के लिए बन सकते हैं खतरा
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 18, 2025, 10:01 PM IST
1.बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. उन्होंने 206 पारियों में अब तक 136 सिक्स लगाए हैं.
2.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने 176 टेस्ट पारियों में 107 छक्के लगाए हैं. मैकुलम अब इंग्लैंड के हेड कोच हैं.
3.एडम गिलक्रिस्ट
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने 137 टेस्ट पारियों में 100 छक्के जड़े हैं. गिलक्रिस्ट तीसरे स्थान पर हैं.
4.टिम साउदी
न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज टिम साउदी का नाम भी इस लिस्ट में है. उन्होंने इस मामले में विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और क्रिस गेल जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया है. उन्होंने कुल 98 छक्के लगाए हैं.
5.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने टेस्ट क्रिकेट में 182 पारियों में 98 छक्क ही लगाए हैं. लेकिन गेल ने ये कारनामा उनके कम पारियों में किया है.