ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे खेला गया था, जिसे कंगारुओ ने 276 रनों से जीत लिया है. इस जीत के साथ टीम ने सबसे बड़ी जीत की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है. आइए जानते हैं कि वनडे में अब तक किन टीमों ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की है.

मोहम्मद साबिर | Aug 24, 2025, 07:21 PM IST

1.भारत बनाम श्रीलंका

भारत बनाम श्रीलंका
1

श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने 2023 में 317 रनों से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी. उसके बाद साल 2023 वर्ल्ड कप के दौरान भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया था. टीम इंडिया ने टॉप-5 में दो बार सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. 
 

2.ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड

ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड
2

ऑस्ट्रेलिया ने 2023 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ 400 रन बनाए थे, जिसके बाद टीम ने 309 रनों से विशाल जीत हासिल की थी. 
 

3.जिम्बाब्वे बनाम यूएसए

जिम्बाब्वे बनाम यूएसए
3

इस लिस्ट में जिम्बाब्वे का नाम भी शामिल है. टीम ने यूएसए के खिलाफ 2023 में 304 रनों से विशाल जीत अर्जित की थी और लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी. 
 

4.न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड

न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड
4

आयरलैंड के खिलाफ 2008 में न्यूजीलैंड ने 290 रनों से जीत हासिल की थी और लिस्ट में 5वें स्थान पर पहुंच गई थी. क्योंकि टीम इंडिया 302 रन के जीत के साथ चौथे स्थान पर है.
 

5.ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका

ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका
5

ऑस्ट्रेलिया ने 2025 वनडे सीरीज के आखिरी यानी तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 276 रनों से जीत हासिल की है और सबसे बड़ी हासिल करने वाली छठी टीम बन गई है.
 

