Test में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाली 5 जोड़ियां, एक के नाम 600+ रन बनाने का कमाल

2 . रोशन महानामा-सनथ जयसूर्या

2

श्रीलंका के ही रोशन महानामा और सनथ जयसूर्या के बीच टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई थी. रोशन और जयसूर्या के बीच भारत के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 576 रनों की साझेदारी हुई थी.

