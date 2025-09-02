FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का मालिक, जो एक चक्कर में बना देती है करोड़पति!

Rashifal 3 September 2025: कन्या और तुला वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Test में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाली 5 जोड़ियां, एक के नाम 600+ रन बनाने का कमाल

एशिया कप टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली 5 जोड़ियां, देखें किस नंबर पर हैं भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी

कौन हैं एक्ट्रेस रान्या राव, जिनपर DRI ने लगाया 102 करोड़ का जुर्माना, गोल्ड स्मगलिंग से जुड़ा है मामला

दुनिया में कहीं भी जाओ, ये 8 काम आते हैं तो कहीं नहीं होगी नौकरी की दिक्कत

Bihar Election: 'मां को गाली' पर भावुक होकर पीएम मोदी ने चल दिया चुनावी दांव!

'मैं जानता हूं विराट भाई का कद...' जितेश शर्मा ने किंग कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान, फैंस को आएगा पसंद

Maratha Reservation Protest: मनोज जरांगे की बड़ी जीत, सरकार ने मानी सभी शर्तें, मराठा समाज को मिलेगा 'कुनबी' का दर्जा

इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, ग्रेजुएट्स और पोस्टग्रेजुएट्स फटाफट करें अप्लाई

क्रिकेट

Test में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाली 5 जोड़ियां, एक के नाम 600+ रन बनाने का कमाल

आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी पार्टनरशिप किन बल्लेबाजों के बीच हुई है. लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं है और साथ ही एक एक्टिव बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद है.

मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2025, 09:19 PM IST

1.कुमार संगकारा-महेला जयवर्धने

कुमार संगकारा-महेला जयवर्धने
1

श्रीलंका के कुमार संगकारा और मेहला जयवर्धने के बीच टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई थी. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 624 रन जोड़े थे.
 

2.रोशन महानामा-सनथ जयसूर्या

रोशन महानामा-सनथ जयसूर्या
2

श्रीलंका के ही रोशन महानामा और सनथ जयसूर्या के बीच टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई थी. रोशन और जयसूर्या के बीच भारत के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 576 रनों की साझेदारी हुई थी. 
 

3.एंड्रयू जोन्स-मार्टिन क्रो

एंड्रयू जोन्स-मार्टिन क्रो
3

न्यूजीलैंड के एंड्रयू जोन्स और मार्टिन क्रो ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 467 रनों की साझेदारी की थी. 
 

4.जो रूट-हैरी ब्रूक

जो रूट-हैरी ब्रूक
4

इंग्लैंड के जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच पाकिस्तान के खिलाफ चौथे विकेट के लिए 454 रन की साझेदारी हुई थी. रूट और ब्रूक की जोड़ी लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
 

5.बिल पोंसफोर्ड-डोनाल्ड ब्रैडमैन

बिल पोंसफोर्ड-डोनाल्ड ब्रैडमैन
5

ऑस्ट्रेलिया के बिल पोंसफोर्ड और डॉन ब्रैडमैन के बीच इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 451 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. 
 

