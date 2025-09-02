Test में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाली 5 जोड़ियां, एक के नाम 600+ रन बनाने का कमाल

कौन है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का मालिक, जो एक चक्कर में बना देती है करोड़पति!
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2025, 09:19 PM IST
1.कुमार संगकारा-महेला जयवर्धने
श्रीलंका के कुमार संगकारा और मेहला जयवर्धने के बीच टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई थी. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 624 रन जोड़े थे.
2.रोशन महानामा-सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के ही रोशन महानामा और सनथ जयसूर्या के बीच टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई थी. रोशन और जयसूर्या के बीच भारत के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 576 रनों की साझेदारी हुई थी.
3.एंड्रयू जोन्स-मार्टिन क्रो
न्यूजीलैंड के एंड्रयू जोन्स और मार्टिन क्रो ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 467 रनों की साझेदारी की थी.
4.जो रूट-हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच पाकिस्तान के खिलाफ चौथे विकेट के लिए 454 रन की साझेदारी हुई थी. रूट और ब्रूक की जोड़ी लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.बिल पोंसफोर्ड-डोनाल्ड ब्रैडमैन
ऑस्ट्रेलिया के बिल पोंसफोर्ड और डॉन ब्रैडमैन के बीच इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 451 रनों की पार्टनरशिप हुई थी.