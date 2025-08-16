Test में शतक लगाने वाले 5 सबसे युवा बल्लेबाज, एक ने 17 साल की उम्र में किया था कारनामा

1 . मोहम्मद अशरफुल

1

बांग्लादेश के पूर्व दिग्गज मोहम्मद अशरफुल ने श्रीलंका के खिलाफ 2001 में 17 साल 61 दिन की उम्र में शतक ठोका था. अशरफुल इस लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज हैं.

