Test में शतक लगाने वाले 5 सबसे युवा बल्लेबाज, एक ने 17 साल की उम्र में किया था कारनामा

मोहम्मद साबिर | Aug 16, 2025, 06:18 PM IST
1.मोहम्मद अशरफुल
बांग्लादेश के पूर्व दिग्गज मोहम्मद अशरफुल ने श्रीलंका के खिलाफ 2001 में 17 साल 61 दिन की उम्र में शतक ठोका था. अशरफुल इस लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज हैं.
2.मुश्ताक मोहम्मद
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मुश्ताक मोहम्मद ने भारत के खिलाफ 1961 में 17 साल 78 दिन की उम्र में शतक जड़ा था और वो दूसरे स्थान पर हैं.
3.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड के खिलाफ 1990 में 17 साल 107 दिन की उम्र में ये कारनामा किया था. हालांकि वो तीसरे स्थान पर हैं.
4.हैमिल्टन मसाकाद्जा
जिम्बाब्वे के हैमिल्टन मसाकाद्जा ने 2001 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 17 साल 352 दिन की उम्र में शतक ठोका था.
5.इमरान नजीर
पाकिस्तान के इरमान नजीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2000 में 18 साल 154 दिन की उम्र में शतक लगाकर इतिहास रचा था. नजीर इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.