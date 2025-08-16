Twitter
'काले जादू' की वजह से रन नहीं बना पा रहे हैं Babar Azam, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

महज 20 साल की उम्र में तिलक पंडित ने छठ पूजा वाला ठेकुआ को बना दिया ब्रांड, मां की रेसिपी से मिला था बिजनेस आइडिया

ODI में शतक लगाने वाले 5 सबस बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 43 साल की उम्र में लगाई है सेंचुरी

Test में शतक लगाने वाले 5 सबसे युवा बल्लेबाज, एक ने 17 साल की उम्र में किया था कारनामा

चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार SIR से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर मिल सकता है जवाब

औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

'ज्यादा पैसे मांग रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस...' आर अश्विन की इस टिप्पणी पर CSK ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल

'कुत्ता खाकर भौंक रहा है...' इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी मुंह पर बोल दी थी ये बात, खुद किया खुलासा

War VS Coolie: दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म वॉर 2 ने की इतनी कमाई, रजनीकांत की कुली को कड़ी टक्कर

क्रिकेट

Test में शतक लगाने वाले 5 सबसे युवा बल्लेबाज, एक ने 17 साल की उम्र में किया था कारनामा

क्रिकेट में सबसे लंबा फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट का है. टेस्ट से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई थी. आज हम आपको टेस्ट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाजों से मिलवाते हैं. इसमें कई खिलाड़ियों ने 17 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया था. आइए जानते हैं कि लिस्ट में कौन-कौन शामिल हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 16, 2025, 06:18 PM IST

1.मोहम्मद अशरफुल

मोहम्मद अशरफुल
बांग्लादेश के पूर्व दिग्गज मोहम्मद अशरफुल ने श्रीलंका के खिलाफ 2001 में 17 साल 61 दिन की उम्र में शतक ठोका था. अशरफुल इस लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज हैं. 
 

2.मुश्ताक मोहम्मद

मुश्ताक मोहम्मद
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मुश्ताक मोहम्मद ने भारत के खिलाफ 1961 में 17 साल 78 दिन की उम्र में शतक जड़ा था और वो दूसरे स्थान पर हैं.
 

3.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड के खिलाफ 1990 में 17 साल 107 दिन की उम्र में ये कारनामा किया था. हालांकि वो तीसरे स्थान पर हैं.
 

4.हैमिल्टन मसाकाद्जा

हैमिल्टन मसाकाद्जा
जिम्बाब्वे के हैमिल्टन मसाकाद्जा ने 2001 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 17 साल 352 दिन की उम्र में शतक ठोका था. 
 

5.इमरान नजीर

इमरान नजीर
पाकिस्तान के इरमान नजीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2000 में 18 साल 154 दिन की उम्र में शतक लगाकर इतिहास रचा था. नजीर इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
 

