Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज खिलाड़ियों का नाम आता है, जिसने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है. आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं. विराट कोहली से भी ये बल्लेबाज आगे है.

मोहम्मद साबिर | Aug 20, 2025, 07:32 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 275 पारियों में 13492 रन बनाए हैं. 
 

2.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
2

श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी महेला जयवर्धने ने टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 195 पारियों में 9509 रन बनाए हैं. 
 

3.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
3

साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 170 पारियों में 9033 रन बनाए हैं. 
 

4.जो रूट

जो रूट
4

इंग्लैंड के जो रूट ने अब तक टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 173 पारियों में 8316 रन बनाए हैं, जो रूट चौथे स्थान पर हैं. 
 

5.विराट कोहली

विराट कोहली
5

विराट कोहली ने टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 160 पारियों में 7564 रन बनाए हैं और वो 5वें स्थान पर हैं. 
 

