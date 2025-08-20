Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज

4 . जो रूट

4

इंग्लैंड के जो रूट ने अब तक टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 173 पारियों में 8316 रन बनाए हैं, जो रूट चौथे स्थान पर हैं.

