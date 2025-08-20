Test में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली से भी आगे है ये बल्लेबाज
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 20, 2025, 07:32 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 275 पारियों में 13492 रन बनाए हैं.
2.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी महेला जयवर्धने ने टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 195 पारियों में 9509 रन बनाए हैं.
3.जैक्स कैलिस
साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 170 पारियों में 9033 रन बनाए हैं.
4.जो रूट
इंग्लैंड के जो रूट ने अब तक टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 173 पारियों में 8316 रन बनाए हैं, जो रूट चौथे स्थान पर हैं.
5.विराट कोहली
विराट कोहली ने टेस्ट में नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 160 पारियों में 7564 रन बनाए हैं और वो 5वें स्थान पर हैं.