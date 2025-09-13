India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर किंग कोहली

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 13, 2025, 03:48 PM IST
1.विराट कोहली
विराट कोहली फेवरेट टीमों में से एक टीम पाकिस्तान भी है, जिसके खिलाफ विराट के बल्ले के तूती बोलती है. उन्होंने टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैचों में सबसे ज्यादा 492 रन बनाए हैं.
2.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने 5 मैचों में 228 रन बनाए हैं और उनका नाम दूसरे स्थान पर है. हालांकि वो विराट से लगभग आधे से ज्यादा रन पीछे हैं.
3.शोएब मलिक
पाकिस्तान के शोएब मलिक ने भारत के खिलाफ 9 मैचों में 164 रन बनाए हैं.
4.मोहम्मद हफीज
मोहम्मद हफीज ने भारत के खिलाफ 8 मैचों में 156 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.युवराज सिंह
युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों में 139 रन बनाए हैं और वो 5वें स्थान पर हैं.