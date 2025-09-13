FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच

2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत

Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth

'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना

Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार में निकली आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती, योग्य उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन

India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?

ट्रम्प के दबाव में किया जा रहा है? एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज

कर्नाटक में गणेश जुलूस के दौरान कैसे हुआ हादसा, कौन हैं जान गंवाने वाले 9 लोग? जानें पूरी कहानी

India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर किंग कोहली

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानिए कैसी है दुबई की पिच

2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत

2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत

'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना

'ये क्रिकेटर्स की नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन...' पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने की IND vs PAK मैच की कड़ी आलोचना

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स

Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth

Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth

India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?

India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?

HomePhotos

क्रिकेट

India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर किंग कोहली

एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान में किन बल्लेबाजों ने टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 13, 2025, 03:48 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

विराट कोहली फेवरेट टीमों में से एक टीम पाकिस्तान भी है, जिसके खिलाफ विराट के बल्ले के तूती बोलती है. उन्होंने टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैचों में सबसे ज्यादा 492 रन बनाए हैं. 
 

Advertisement

2.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
2

पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने 5 मैचों में 228 रन बनाए हैं और उनका नाम दूसरे स्थान पर है. हालांकि वो विराट से लगभग आधे से ज्यादा रन पीछे हैं.
 

3.शोएब मलिक

शोएब मलिक
3

पाकिस्तान के शोएब मलिक ने भारत के खिलाफ 9 मैचों में 164 रन बनाए हैं. 
 

4.मोहम्मद हफीज

मोहम्मद हफीज
4

मोहम्मद हफीज ने भारत के खिलाफ 8 मैचों में 156 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 
 

TRENDING NOW

5.युवराज सिंह

युवराज सिंह
5

युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों में 139 रन बनाए हैं और वो 5वें स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
Wi-Fi कवरेज का झंझट खत्म! 99 रुपये में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, यहां देखें पूरी डिटेल्स
Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth
Disha Patani और Khushboo Patani में कौन हैं ज्यादा पढ़ी-लिखी? दोनों बहनों की कितनी है Net Worth
India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?
India vs Pakistan: एशिया कप में कितनी बार हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, देखें T20I में किसका पलड़ा भारी?
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर किंग कोहली
India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर किंग कोहली
क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? जानें First Aid से जुड़े 5 बड़े मिथक, जिन्हें सच मान लेते हैं लोग
First Aid से जुड़ी वो 5 बातें, जिन्हें 100% सच मानते हैं लोग, जानें क्या है इनकी सच्चाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE