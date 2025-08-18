Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

एशिया कप वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 18, 2025, 08:23 PM IST
1.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या लिस्ट में टॉप पर हैं. उन्होंने वनडे एशिया कप की 24 पारियों में 1220 रन बनाए हैं.
2.कुमार संगकारा
श्रीलंका के कुमार संगकारा ने वनडे एशिया कप की 23 पारियों में 1075 रन बनाए हैं. संगकार लिस्ट में दूसरे श्रीलंकाई बल्लेबाज भी हैं.
3.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने वनडे एशिया कप की 21 पारियों में 971 रन बनाए हैं. ऐसे तो वो लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. लेकिन एशिया कप वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं.
4.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने वनडे एशिया कप में 26 मैचों में 939 रन बनाए हैं.
5.मुशफिकुर रहीम
बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने वनडे एशिया कप की 25 पारियों में 830 रन ठोके हैं. बांग्लादेश के लिए ऐसा करने वाले रहीम पहले बल्लेबाज हैं.
6.शोएब मलिक
पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब मलिक ने वनडे एशिया कप की 15 पारियों में 786 रन बनाए हैं. मलिक पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
7.विराट कोहली
विराट कोहली ने वनडे एशिया कप की 13 पारियों में 742 रन बनाए हैं. विराट इस लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं.