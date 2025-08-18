Twitter
एशिया कप वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, साझा की अंदरूनी बातचीत

Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

कोलकाता का मजदूर कैसे बना यूएई का अरबपति, आरकेजी मूवीज की बायोग्राफिकल ड्रामा हौसले कर देगी बुलंद

क्या बदल रही है कांग्रेस? वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरें दे रहीं बड़े संकेत, ये रही अंदर की कहानी

एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दिग्गज ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान

Virat Kohli के लिए आज का दिन है बेहद स्पेशल, 17 साल पहले ठोक दिया था 'किंग' बनने का दावा

जब इंडियन आर्मी के जवानों ने कश्मीरी यूथ के साथ खेला क्रिकेट, वायरल हुआ 44 राष्ट्रीय राइफल्स का वीडियो, आप भी देखें

Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ

क्रिकेट

Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में एशिया कप खेला जाता है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वनडे फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा लिस्ट में कहां पर हैं. आप यहां टॉप-7 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 18, 2025, 08:23 PM IST

1.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
1

श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या लिस्ट में टॉप पर हैं. उन्होंने वनडे एशिया कप की 24 पारियों में 1220 रन बनाए हैं. 
 

2.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
2

श्रीलंका के कुमार संगकारा ने वनडे एशिया कप की 23 पारियों में 1075 रन बनाए हैं. संगकार लिस्ट में दूसरे श्रीलंकाई बल्लेबाज भी हैं. 
 

3.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
3

सचिन तेंदुलकर ने वनडे एशिया कप की 21 पारियों में 971 रन बनाए हैं. ऐसे तो वो लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. लेकिन एशिया कप वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं. 
 

4.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
4

रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने वनडे एशिया कप में 26 मैचों में 939 रन बनाए हैं. 
 

5.मुशफिकुर रहीम

मुशफिकुर रहीम
5

बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने वनडे एशिया कप की 25 पारियों में 830 रन ठोके हैं. बांग्लादेश के लिए ऐसा करने वाले रहीम पहले बल्लेबाज हैं.
 

6.शोएब मलिक

शोएब मलिक
6

पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब मलिक ने वनडे एशिया कप की 15 पारियों में 786 रन बनाए हैं. मलिक पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 
 

7.विराट कोहली

विराट कोहली
7

विराट कोहली ने वनडे एशिया कप की 13 पारियों में 742 रन बनाए हैं. विराट इस लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं. 
 

