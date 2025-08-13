Rashifal 14 August 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?
JDS नेता का चौंकाने वाला कुबूलनामा- 2800 कुत्तों को जहर देकर मारा और दफना दिया, जेल जाने को भी तैयार
Independence Day: दिल्ली पुलिस ने कसी कमर! एंटी ड्रोन सिस्टम, 800 से ज्यादा कैमरे... जानें स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा की क्या है तैयारी
बाबर ही नहीं एमएस धोनी से भी नहीं कर सकते... पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने Virat Kohli की तुलना करने वालों को दिया करारा जवाब
क्या मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से कम हो रही है Male Fertility? चौंका देगी ये रिपोर्ट
ऋतिक-NTR की War 2 और रजनीकांत की Coolie, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, कौन करेगा राज?
पहले 27 रन पर ऑलआउट, फिर हुई अहम बैठक; अब वेस्टइंडीज ने तोड़ा 34 साल पुराना रिकॉर्ड
Rajnikant Mulank: इन तारीखों में जन्मे लोग रजनीकांत की तरह होते हैं पावरफुल, स्वामी ग्रह का होता है बड़ा प्रभाव
KBC के अब तक से सबसे मुश्किल 10 सवाल, सारे जवाब पता हों तो अभी कर लें ये काम!
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 13, 2025, 07:53 PM IST
1.डोनाल्ड ब्रैडमैन
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज डॉन ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 37 मैचों में 19 शतक ठोके हैं. डोनाल्ड लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.सुनील गावस्कर
सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाए हैं और वो किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं.
3.जो रूट
इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट ने भारत के खिलाफ अब तक 35 मैचों में 13 शतक लगाए हैं और इस मामले में गावस्कर की बराबरी कर ली है.
4.स्टीव स्मिथ
स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 37 मैचों में 12 शतक बनाए हैं. इसके अलावा इंग्लैंड के जैक हॉब्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 मैचों में 12 शतक बनाए हैं.
5.सचिन तेंदुलकर
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंजुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 39 मैचों में 11 शतक लगाए हैं और वो लिस्ट में छठे स्थान पर हैं.