एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

2 . विराट कोहली

2

विराट कोहली ने एशिया कप वनडे में अब तक 4 शतक लगाए हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं. इतना ही नहीं विराट भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं.

