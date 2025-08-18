एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, विराट कोहली नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 18, 2025, 11:14 PM IST
1.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने एशिया कप वनडे में सबसे ज्यादा 6 शतक लगाए हैं. जयसूर्या लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.विराट कोहली
विराट कोहली ने एशिया कप वनडे में अब तक 4 शतक लगाए हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं. इतना ही नहीं विराट भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं.
3.कुमार संगकारा
पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर कुमार संगकारा ने एशिया कप वनडे में 4 शतक लगाए हैं, लेकिन वो विराट से नीचे हैं.
4.शोएब मलिक
पाकिस्तान के शोएब मलिक ने एशिया कप वनडे में कुल 3 शतक ठोके हैं और वो लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.शिखर धवन
शिखर धवन ने एशिया कप वनडे में कुल 2 शतक लगाए हैं और वो लिस्ट 5वें स्थान पर हैं. इसके अलावा वो लिस्ट में दूसरे भारतीय भी हैं.