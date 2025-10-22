FacebookTwitterYoutubeInstagram
36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था IndiGo विमान, अचानक लीक होने लगा फ्यूल, 166 यात्रियों की अटक गईं सांसें

ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ

75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल

आमने सामने होंगे श्रीसंत-हरभजन, Abu Dhabi T10 2025 देगा क्रिकेट लवर्स को एंटरटेनमेंट का डबल डोज 

Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई

सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि

Govardhan Puja 2025 Shubh Muhurat: आज है गोवर्धन पूजा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि, आरती और कथा

IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे विराट-रोहित, जानें कब और कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग?

क्रिकेट

ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

देश के लिए टेस्ट, वनडे या टी20 किसी भी डेब्यू करने वाले खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती है. अब खिलाड़ी अपने डेब्यू पर चार चांद तब लगाता है, जब वो पहले ही मैच में दमदार प्रदर्शन कर दे. लेकिन आज हम आपको ऐसे 5 बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वनडे डेब्यू पर अर्धशतक लगाया और अगले ही मैच से बाहर हो गए. 

मोहम्मद साबिर | Oct 22, 2025, 07:53 PM IST

1.एशले वुडकॉक

एशले वुडकॉक
1

ऑस्ट्रेलिया के एशले वुडकॉक ने 1974 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और 53 रनों की पारी खेली. लेकिन अगले ही मैच से उन्हें बाहर कर दिया गया था. 
 

2.किम बर्नेट

किम बर्नेट
2

इंग्लैंड के किम बर्नेट ने 1988 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया और उसके बाद 84 रनों की शानदार पारी खेली. लेकिन बार्नेट अगले मैच से बाहर हो गए. 
 

3.बेन फोक्स

बेन फोक्स
3

इंग्लैंड के विकेटकीपर बेन फोक्स ने 2021 में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू पारी में नाबाद 61 रन बनाए. लेकिन वो अगला मैच नहीं खेल पाए. 
 

4.जुबैर हमजा

जुबैर हमजा
4

साउथ अफ्रीका के जुबैर हमजा ने 2021 में अपने वनडे डेब्यू पर 56 रनों की पारी खेली. लेकिन वो अगले मैच से ही बाहर हो गए. 
 

5.फैज फजल

फैज फजल
5

भारत के फैज फजल ने 2016 में जिम्बाब्वे के बाद वनडे डेब्यू पारी में नाबाद 55 रन बनाए थे. लेकिन फिर उन्हें बाहर कर दिया गया. 
 

