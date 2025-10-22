ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

1 . एशले वुडकॉक

1

ऑस्ट्रेलिया के एशले वुडकॉक ने 1974 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और 53 रनों की पारी खेली. लेकिन अगले ही मैच से उन्हें बाहर कर दिया गया था.

