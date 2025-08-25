Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल
Online Gaming Bill 2025: क्या खत्म हो जाएगी ऑनलाइन गेमिंग की पूरी इंडस्ट्री, किसे सता रहा डर
इस कंपनी से ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जाएं सावधान, 1 सितंबर से देशभर के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा कैशलेस इलाज
UPSC 84 पदों पर कर रहा भर्तियां, ₹1,77,500 तक होगी सैलरी, हाथ से जानें न दें मौका!
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 'एलन मस्क' की कितनी है सैलरी? जानें कितना है Tesla CEO का कुल नेट वर्थ
Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27? कब करें गणेश स्थापना, जानें गणेश स्थापना से लेकर विर्सजन तक के शुभ मुहूर्त
एशिया कप में सबसे ज्यादा फाइनल मुकाबला हारने वाले टीमें, देखें किस नंबर है भारत-पाकिस्तान
उपराष्ट्रपति चुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा सलवा जुडूम, बी सुदर्शन रेड्डी से इसका क्या है कनेक्शन?
लखनऊ पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शु्क्ला का डिप्टी CM ने किया स्वागत, CM योगी आदित्यनाथ से भी हुई मुलाकात, मिला 'अनोखा गिफ्ट'
T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी!
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 07:55 PM IST
1.लियोनार्ड हटन
इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 847 गेंदें खेली थी और कुल 364 रन बनाए थे. हटन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. लगभग 87 साल से ये रिकॉर्ड कायम और आने वाले वक्त में भी इस रिकॉर्ड का टूटना संभव नहीं लग रहा है.
2.ग्लेन टर्नर
न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर ने 1972 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में 759 गेंदें खेली थी और सबसे ज्यादा गेंदें खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए थे.
3.बॉब सिम्पसन
ऑस्ट्रेलिया के बॉब सिम्पसन ने 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 743 गेंदें खेली थी और कुल 311 रनों की पारी खेली थी. बॉब इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.
4.सिड बार्न्स
ऑस्ट्रेलिया के सिड बार्न्स ने 1946 में इंग्लैंड के खिलाफ 667 गेंदें खेली थी और इस लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया था. सिड ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज है.
5.गैरी कर्स्टन
साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन ने 1999 में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 642 गेंदें खेल डाली थी और ऐसा करने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए थे.