Test मैच की एक पारी में 600 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने खेली थी 847 बॉल

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने कई दिनों तक बल्लेबाजी की है. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले, जो शायद ही आप जानते होंगे. आपको बताएंगे कि टेस्ट की एक पारी में किस बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा गेंदें खेली हैं. यहां आप टॉप-5 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 25, 2025, 07:55 PM IST

1.लियोनार्ड हटन

लियोनार्ड हटन
1

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 847 गेंदें खेली थी और कुल 364 रन बनाए थे. हटन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. लगभग 87 साल से ये रिकॉर्ड कायम और आने वाले वक्त में भी इस रिकॉर्ड का टूटना संभव नहीं लग रहा है. 
 

2.ग्लेन टर्नर

ग्लेन टर्नर
2

न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर ने 1972 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में 759 गेंदें खेली थी और सबसे ज्यादा गेंदें खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए थे.
 

3.बॉब सिम्पसन

बॉब सिम्पसन
3

ऑस्ट्रेलिया के बॉब सिम्पसन ने 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 743 गेंदें खेली थी और कुल 311 रनों की पारी खेली थी. बॉब इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. 
 

4.सिड बार्न्स

सिड बार्न्स
4

ऑस्ट्रेलिया के सिड बार्न्स ने 1946 में इंग्लैंड के खिलाफ 667 गेंदें खेली थी और इस लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया था. सिड ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज है. 
 

5.गैरी कर्स्टन

गैरी कर्स्टन
5

साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन ने 1999 में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 642 गेंदें खेल डाली थी और ऐसा करने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए थे. 
 

