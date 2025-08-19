श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं

5 . ईशान किशन

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन एशिया कप 2023 में ओपनिंग कर रहे थे और अच्छा प्रदर्शन किया था. लेकिन इस बार यानी एशिया कप 2025 की टीम में नहीं है. दरअसल, किशन काफी लंबे समय से टीम से बाहर है और वो इस समय चोटिल भी हैं.

