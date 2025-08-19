श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं

Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 19, 2025, 04:43 PM IST
1.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा पिछला एशिया कप 2023 खेले थे. लेकिन इस बार वो टीम में नहीं है. क्योंकि रोहित ने 2024 में टी20 क्रिकेट के संन्यास ले लिया था.
2.विराट कोहली
विराट कोहली भी इस टीम का हिस्सा नहीं है. क्योंकि विराट कोहली ने भी टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है. दरअसल, ये एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा.
3.श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर ने भी एशिया कप 2023 में टीम का हिस्सा थे. लेकिन एशिया कप 2025 में बीसीसीआई ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया है.
4.मोहम्मद सिराज
मोहम्मद सिराज ने एशिया कप 2023 खेला था और श्रीलंका के खिलाफ घातक प्रदर्शन किया था. लेकिन अब उन्हें 2025 में टीम से बाहर कर दिया है.
5.ईशान किशन
विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन एशिया कप 2023 में ओपनिंग कर रहे थे और अच्छा प्रदर्शन किया था. लेकिन इस बार यानी एशिया कप 2025 की टीम में नहीं है. दरअसल, किशन काफी लंबे समय से टीम से बाहर है और वो इस समय चोटिल भी हैं.