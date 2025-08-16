ODI में शतक लगाने वाले 5 सबस बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 43 साल की उम्र में लगाई है सेंचुरी

'काले जादू' की वजह से रन नहीं बना पा रहे हैं Babar Azam, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 16, 2025, 06:48 PM IST
1.खुर्रम खान
यूएई के खुर्रम खान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2014 में 43 साल 162 दिन की उम्र में शतक ठोककर इतिहास रच दिया था. खुर्रम ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं.
2.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने 2009 में भारत के खिलाफ 39 साल 212 दिन की उम्र में शतकीय पारी खेली थी और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा लिया था.
3.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 39 साल 159 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ शतक ठोका था. तब गेल ने 162 रनों की विशाल पारी खेली थी.
4.एड जॉयस
आयरलैंड के एड जॉयस ने 39 साल 111 दिन की उम्र में यूएई के खिलाफ नाबाद शतक ठोका था और वो लिस्ट में चौथे खिलाड़ी बन गए हैं.
5.ज्योफ बॉयकॉट
इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ज्योफ बॉयकॉट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1979 में 39 साल 51 दिन की उम्र में शतक जड़ दिया था. बॉयकॉट ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी बने थे