Twitter
Advertisement
Headlines

'काले जादू' की वजह से रन नहीं बना पा रहे हैं Babar Azam, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

महज 20 साल की उम्र में तिलक पंडित ने छठ पूजा वाला ठेकुआ को बना दिया ब्रांड, मां की रेसिपी से मिला था बिजनेस आइडिया

ODI में शतक लगाने वाले 5 सबस बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 43 साल की उम्र में लगाई है सेंचुरी

Test में शतक लगाने वाले 5 सबसे युवा बल्लेबाज, एक ने 17 साल की उम्र में किया था कारनामा

चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार SIR से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर मिल सकता है जवाब

औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

'ज्यादा पैसे मांग रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस...' आर अश्विन की इस टिप्पणी पर CSK ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल

'कुत्ता खाकर भौंक रहा है...' इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी मुंह पर बोल दी थी ये बात, खुद किया खुलासा

War VS Coolie: दूसरे दिन ऋतिक की फिल्म वॉर 2 ने की इतनी कमाई, रजनीकांत की कुली को कड़ी टक्कर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार SIR से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर मिल सकता है जवाब

चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार SIR से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर मिल सकता है जवाब

औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

'ज्यादा पैसे मांग रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस...' आर अश्विन की इस टिप्पणी पर CSK ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

'ज्यादा पैसे मांग रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस...' आर अश्विन की इस टिप्पणी पर CSK ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में शतक लगाने वाले 5 सबस बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 43 साल की उम्र में लगाई है सेंचुरी

ODI में शतक लगाने वाले 5 सबस बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 43 साल की उम्र में लगाई है सेंचुरी

Test में शतक लगाने वाले 5 सबसे युवा बल्लेबाज, एक ने 17 साल की उम्र में किया था कारनामा

Test में शतक लगाने वाले 5 सबसे युवा बल्लेबाज, एक ने 17 साल की उम्र में किया था कारनामा

कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल

कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल

HomePhotos

क्रिकेट

ODI में शतक लगाने वाले 5 सबस बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 43 साल की उम्र में लगाई है सेंचुरी

आज हम आपको बताएंगे कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. यहां आप 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ियों को लिस्ट देख सकते हैं. लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 16, 2025, 06:48 PM IST

1.खुर्रम खान

खुर्रम खान
1

यूएई के खुर्रम खान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2014 में 43 साल 162 दिन की उम्र में शतक ठोककर इतिहास रच दिया था. खुर्रम ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं. 
 

Advertisement

2.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
2

श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने 2009 में भारत के खिलाफ 39 साल 212 दिन की उम्र में शतकीय पारी खेली थी और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा लिया था. 
 

3.क्रिस गेल

क्रिस गेल
3

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 39 साल 159 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ शतक ठोका था. तब गेल ने 162 रनों की विशाल पारी खेली थी. 
 

4.एड जॉयस

एड जॉयस
4

आयरलैंड के एड जॉयस ने 39 साल 111 दिन की उम्र में यूएई के खिलाफ नाबाद शतक ठोका था और वो लिस्ट में चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.ज्योफ बॉयकॉट

ज्योफ बॉयकॉट
5

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ज्योफ बॉयकॉट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1979 में 39 साल 51 दिन की उम्र में शतक जड़ दिया था. बॉयकॉट ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी बने थे
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
Govardhan Puja 2024 Date : आज की जाएगी गोवर्धन पूजा, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर इसका महत्व
आज की जाएगी गोवर्धन पूजा, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर इसका महत्व
Reliance Retail News: मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने बनाया मास्टर प्लान, अब रिलायंस रिटेल छुएगा आसमान
Reliance Retail News: मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने बनाया मास्टर प्लान, अब रिलायंस रिटेल छुएगा आसमान
Bigg Boss 18 में घरवालों की नाक में दम करने आ रहा ये वाइल्ड कार्ड एंट्री, Salman Khan के शो में अब होगा और धमाका
Bigg Boss 18 में घरवालों की नाक में दम करने आ रहा ये वाइल्ड कार्ड एंट्री, Salman Khan के शो में अब होगा और धमाका
रवींद्र जडेजा ने ईशांत शर्मा-जहीर खान को छोड़ा पीछे, भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में इस नंबर पर पहुंचे
रवींद्र जडेजा ने ईशांत शर्मा-जहीर खान को छोड़ा पीछे, भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में इस नंबर पर पहुंचे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में शतक लगाने वाले 5 सबस बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 43 साल की उम्र में लगाई है सेंचुरी
ODI में शतक लगाने वाले 5 सबस बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 43 साल की उम्र में लगाई है सेंचुरी
Test में शतक लगाने वाले 5 सबसे युवा बल्लेबाज, एक ने 17 साल की उम्र में किया था कारनामा
Test में शतक लगाने वाले 5 सबसे युवा बल्लेबाज, एक ने 17 साल की उम्र में किया था कारनामा
कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल
कृष्ण भक्ति में लीन होकर इन बड़े अफसरों ने त्याग दी वर्दी! लिस्ट में IG-DIG भी शामिल
ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक
ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक
ये 5 गलतियां क्रेडिट स्कोर खराब करती हैं और लोन पाना होगा नामुमकिन, जानें इनसे कैसे सही करें CIBIL score
ये 5 गलतियां क्रेडिट स्कोर खराब करती हैं और लोन पाना होगा नामुमकिन, जानें इनसे कैसे सही करें CIBIL score
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE