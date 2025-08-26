T20I में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए ये 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है कोई भी भारतीय

पाचन-तनाव या पेट दर्द से रहते हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक आसन, कुछ ही दिन में मिल जाएगा छुटकारा
मोहम्मद साबिर | Aug 26, 2025, 04:31 PM IST
1.मार्लन सैमुअल्स
वेस्टइंडीज के मार्लन सैमुअल्स का नाम टॉप पर है. क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है. उन्होंने T20I में 67 मैच खेले हैं, लेकिन वो कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए है.
2.दिनेश चांदीमल
श्रीलंका के दिनेश चांदीमल का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने T20I में 69 मैचों खेले और एक बार भी डक पर आउट नहीं हुए.
3.फाफ डु प्लेसिस
साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने टी20आई में 50 मैच खेले हैं और एक बार भी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटे हैं.
4.नजमुल हुसैन शांतो
बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो का नाम भी इस लिस्ट में हैं. उन्होंने अब तक टी20आई में 50 मैच खेले हैं और एक बार भी डक पर पवेलियन नहीं लौटे हैं.
5.हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के हैरी ब्रकू का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर है. उन्होंने टी20आई में अब तक 47 मैच खेले हैं, लेकिन एक बार भी शून्य पर आउट नहीं हुए हैं.