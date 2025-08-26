Twitter
GATE 2026: एग्जाम फीस में बढ़ोतरी से लेकर नए पेपर की शुरुआत तक, जानें क्या हुए बड़े बदलाव

T20I में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए ये 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है कोई भी भारतीय

जामिया मिलिया इस्लामिया ने शुरू किए 3 नए ग्रेजुएशन कोर्स, 12वीं के बाद इनकी पढ़ाई कर बनाएं करियर

Suryakumar Yadav Fitness: सूर्यकुमार यादव ने इस तरह अपनी चोट से की वापसी, क्रिकेटर ने खुद खुलासा; देखें Video

Ganesh Chaturthi 2025 Vrat Niyam: गणेश चतुर्थी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, मिलेंगे अशुभ परिणाम

Cloudburst in Doda: जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आया सैलाब, 3 लोगों ने गवाई जान; CM उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान

निक्की हत्याकांडः शादी के बाद भी दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में था विपिन, गर्लफ्रेंड से भी करता था मारपीट!

Google का दामन छोड़ अब मयूरी कांगो ने थामा इस कंपनी का हाथ, जानें क्या होगा Job Role

Numerology: पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर

क्रिकेट

T20I में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए ये 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है कोई भी भारतीय

टी20 इंटरनेशनल में ऐसे कई बल्लेबाज हैं, जो अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कौनसे बल्लेबाज अब तक अपने टी20आई करियर में शून्य पर आउट नहीं हुए हैं. लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं है.

मोहम्मद साबिर | Aug 26, 2025, 04:31 PM IST

1.मार्लन सैमुअल्स

मार्लन सैमुअल्स
1

वेस्टइंडीज के मार्लन सैमुअल्स का नाम टॉप पर है. क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है. उन्होंने T20I में 67 मैच खेले हैं, लेकिन वो कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए है.
 

2.दिनेश चांदीमल

दिनेश चांदीमल
2

श्रीलंका के दिनेश चांदीमल का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने T20I में 69 मैचों खेले और एक बार भी डक पर आउट नहीं हुए. 
 

3.फाफ डु प्लेसिस

फाफ डु प्लेसिस
3

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस ने टी20आई में 50 मैच खेले हैं और एक बार भी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटे हैं. 
 

4.नजमुल हुसैन शांतो

नजमुल हुसैन शांतो
4

बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो का नाम भी इस लिस्ट में हैं. उन्होंने अब तक टी20आई में 50 मैच खेले हैं और एक बार भी डक पर पवेलियन नहीं लौटे हैं. 
 

5.हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक
5

इंग्लैंड के हैरी ब्रकू का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर है. उन्होंने टी20आई में अब तक 47 मैच खेले हैं, लेकिन एक बार भी शून्य पर आउट नहीं हुए हैं. 
 

