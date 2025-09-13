T20I स्पेल में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी मौजूद

आयुर्वेद में खूबसूरती का 'किंग' क्यों माना जाता है नाग केसर, चमक उठता है चेहरा!
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 13, 2025, 10:45 PM IST
1.लिआम मैकार्थी
आयरलैंड के लिआम मैकार्थी ने T20I में सबसे ज्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने 4 ओवरों में वेस्टइंडीज के खिलाफ 81 रन दे दिए थे.
2.कगिसो रबाडा
साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा ने 2025 इंग्लैंड के खिलाफ 4 ओवरों में 70 रन खर्च कर दिए हैं.
3.लियाम मैक्कार्थी
आयरलैंड के लियाम मैक्कार्थी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2017 में 4 ओवरों में 69 रन दिए थे.
4.काइल एबॉट
साउथ अफ्रीका के काइल एबॉट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2015 में 4 ओवरों में 68 रन दे दिए थे.
5.प्रसिद्ध कृष्णा
भारत के प्रसिद्ध कृष्णा ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवरों में 68 रन लुटा दिए थे और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.