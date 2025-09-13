T20I स्पेल में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी मौजूद

1 . लिआम मैकार्थी

आयरलैंड के लिआम मैकार्थी ने T20I में सबसे ज्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने 4 ओवरों में वेस्टइंडीज के खिलाफ 81 रन दे दिए थे.

