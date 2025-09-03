Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान
Punjab Flood Update: पंजाब में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 37 लोगों की मौत, बेघर हुए साढ़े 3 लाख से भी ज्यादा लोग
Yamuna Water Level: दिल्ली में बने बाढ़ जैसे हालात, लोगों को बचाने के लिए लगाए टेंट्स में घुसा पानी, रिकॉर्ड तोड़ रहा यमुना का जलस्तर
दूध-पनीर, बुक-पेंसिल समेत इन चीजों को सरकार ने टैक्स से किया बाहर, अब तक लगता था 12% जीएसटी
IPL में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट चार भारतीय खिलाड़ी शामिल
केंद्र सरकार ने बनाया 40% का नया GST स्लैब, पान-मसाला, सिगरेट-गुटखा समेत इन चीजों पर लगेगा ये टैक्स
GST काउंसिल में बड़ा फैसला, 12% और 28% के स्लैब खत्म, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री, इस तारीख से होगा लागू
Rashifal 4 September 2025: मिथुन और धनु वालों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shah Rukh Khan से लेकर Alia Bhatt तक... पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इन सेलेब्स ने भेजी मदद
'मैं और धोनी...' Irfan Pathan ने हुक्का विवाद पर फैंस को दिया जवाब, कह डाली ये बड़ी बात
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 03, 2025, 11:21 PM IST
1.विराट कोहली
विराट कोहली का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. किंग कोहली साल 2013 में आरसीबी के लिए खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए थे.
2.पृथ्वी शॉ
पृथ्वी शॉ का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. दिल्ली के लिए खेलते हुए शॉ कोलकाता के खिलाफ 2019 में 99 रन पर आउट हो गए थे.
3.ईशान किशन
ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 2020 में आरसीबी के खिलाफ 99 रन पर आउट हो गए थे.
4.क्रिस गेल
क्रिस गेल पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ 2020 में 99 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे.
5.ऋतुराज गायकवाड़
चेन्नई के लिए खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ हैदराबाद के खिलाफ 2022 में 99 रन पर आउट हो गए थे.