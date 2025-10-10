2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद

3 . रवींद्र जडेजा

3

भारत के रवींद्र जडेजा का नाम भी लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने इस साल यानी 2025 में 7 मैचों की 13 पारियों में 659 रन बनाए हैं और कुल 2 शतक जड़े हैं.

