FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद

3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस

Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं

Rashifal 11 October 2025: ​सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

रूखी-बेजान त्वचा फिर से करने लगेगी ग्लो, बस रात में सोने से पहले अपना लें ये Skin Care Routine

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना डाला 280 करोड़ का कारोबार

Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'

Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी

Donald Trump को नोबेल न मिलने पर तिलमिलाया अमेरिका, शांति पुरस्कार को लेकर कही ये बात

चुनाव से पहले दरभंगा सीट पर PK ने खेला बड़ा दांव, पूर्व IPS आरके मिश्रा को दिया टिकट 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 11 October 2025: ​सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

रूखी-बेजान त्वचा फिर से करने लगेगी ग्लो, बस रात में सोने से पहले अपना लें ये Skin Care Routine

रूखी-बेजान त्वचा फिर से करने लगेगी ग्लो, बस रात में सोने से पहले अपना लें ये Skin Care Routine

Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी

धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद

2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद

3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस

3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस

Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं

Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं

HomePhotos

क्रिकेट

2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद

Most Test Runs in 2025: आज हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में अब तक किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. इस लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Oct 10, 2025, 08:26 PM IST

1.शुभमन गिल

शुभमन गिल
1

भारत के कप्तान शुभमन गिल लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. इस साल उन्होंने 7 मैचों की 13 पारियों में 837 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 4 शतक ठोके हैं. 
 

Advertisement

2.केएल राहुल

केएल राहुल
2

भारत के केएल राहुल ने लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इस साल 14 पारियों में 687 रन बनाए हैं और कुल 3 शतक ठोके हैं. 
 

3.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
3

भारत के रवींद्र जडेजा का नाम भी लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने इस साल यानी 2025 में 7 मैचों की 13 पारियों में 659 रन बनाए हैं और कुल 2 शतक जड़े हैं. 
 

4.सीन विलियम्स

सीन विलियम्स
4

जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है. उन्होंने इस साल 8 मैचों की 16 पारियों में 648 रन बनाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.बेन डकेट

बेन डकेट
5

इंग्लैंड के बेन डकेट का नंबर 5वें स्थान पर आता है. उन्होंने इस साल अब तक 6 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 602 रन बनाए हैं, जिसमें से उन्होंने 2 शतक भी लगाए हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद
2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद
3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस
3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस
Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं
Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं
नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना डाला 280 करोड़ का कारोबार
नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना डाला 280 करोड़ का कारोबार
Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'
Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE