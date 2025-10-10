2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 10, 2025, 08:26 PM IST
1.शुभमन गिल
भारत के कप्तान शुभमन गिल लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. इस साल उन्होंने 7 मैचों की 13 पारियों में 837 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 4 शतक ठोके हैं.
2.केएल राहुल
भारत के केएल राहुल ने लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने इस साल 14 पारियों में 687 रन बनाए हैं और कुल 3 शतक ठोके हैं.
3.रवींद्र जडेजा
भारत के रवींद्र जडेजा का नाम भी लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. उन्होंने इस साल यानी 2025 में 7 मैचों की 13 पारियों में 659 रन बनाए हैं और कुल 2 शतक जड़े हैं.
4.सीन विलियम्स
जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है. उन्होंने इस साल 8 मैचों की 16 पारियों में 648 रन बनाए हैं.
5.बेन डकेट
इंग्लैंड के बेन डकेट का नंबर 5वें स्थान पर आता है. उन्होंने इस साल अब तक 6 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 602 रन बनाए हैं, जिसमें से उन्होंने 2 शतक भी लगाए हैं.