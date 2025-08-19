Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल

Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 19, 2025, 06:13 PM IST
1.विराट कोहली
विराट कोहली ने एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंन 9 पारियों में 429 रन बनाए हैं.
2.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप टी20 की 6 पारियों में 281 रन बनाए हैं. रिजवान लिस्ट में दूसरे बल्लेबाज हैं.
3.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने एशिया कप टी20 की 9 पारियों में 271 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.बाबर हयात
हॉग कॉग के बाबर हयात ने एशिया कप टी20 की 5 पारियों में 235 रन बनाए हैं. बाबर हयात इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
5.इब्राहिम जादरान
अफगाविस्तान के इब्राहिम जादरान ने एशिया कप टी20 की 5 पारियों में 196 रन बनाए हैं. जादरान लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.