Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, किसके पास है जवाब?

Suryakumar Yadav PC: सूर्या ने गिल के उपकप्तान बनने पर दिया बड़ा बयान; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले भारतीय कप्तान

Indian Railway News: प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी लागू होगी बैगेज पॉलिसी, ज्यादा सामान रखा तो देना होगा जुर्माना

लेह में 'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा क्रू मेंबर बीमार, जानिए क्या है पूरा मामला

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं

चीन-रूस से भारत की यारी, BRICS ने की डॉलर को चुनौती देने की तैयारी, क्या US के लिए मुसीबत बनेगा ट्रंप का टैरिफ वॉर?

Operation Sindoor में शामिल फौजी से मारपीट का मामला, NHAI का एक्शन, 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल

एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. इसी वजह से आज हम आपको बताएंगे कि एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. लिस्ट में एख हॉग-कॉग का खिलाड़ी भी शामिल हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 19, 2025, 06:13 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

विराट कोहली ने एशिया कप टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंन 9 पारियों में 429 रन बनाए हैं. 
 

2.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
2

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप टी20 की 6 पारियों में 281 रन बनाए हैं. रिजवान लिस्ट में दूसरे बल्लेबाज हैं. 
 

3.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
3

रोहित शर्मा ने एशिया कप टी20 की 9 पारियों में 271 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.बाबर हयात

बाबर हयात
4

हॉग कॉग के बाबर हयात ने एशिया कप टी20 की 5 पारियों में 235 रन बनाए हैं. बाबर हयात इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. 
 

5.इब्राहिम जादरान

इब्राहिम जादरान
5

अफगाविस्तान के इब्राहिम जादरान ने एशिया कप टी20 की 5 पारियों में 196 रन बनाए हैं. जादरान लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

