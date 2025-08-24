दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल
Rashifal 25 August 2025: सिंह और धनु वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप
करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद
दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द
निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर
Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 24, 2025, 08:59 PM IST
1.विराट कोहली
विराट कोहली ने एशिया कप टी20 की 9 पारियों में सबसे ज्यादा 4 बार 50 प्लस स्कोर किया है. हालांकि विराट ये एशिया कप नहीं खेलेंगे. क्योंकि उन्होंने टी20 से रिटायरमेंट ले ली है.
2.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 6 पारियों में 3 बार 50 प्लस स्कोर किया है.
3.दिनेश चंडीमल
श्रीलंका के दिनेश चंडीमल ने एशिया कप टी20 की 4 पारियों में 2 बार 50 प्लस स्कोर बनाया है.
4.बाबर हयात
हॉग कॉग के बाबर हयात ने एशिया कप टी20 की 5 पारियों में 2 बार 50 प्लस स्कोर किया है.
5.कुसल मेंडिस
श्रीलंका के कुसल मेंडिस ने एशिया कप टी20 की 6 पारियों में 2 बार 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं.