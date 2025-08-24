Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप

1 . विराट कोहली

विराट कोहली ने एशिया कप टी20 की 9 पारियों में सबसे ज्यादा 4 बार 50 प्लस स्कोर किया है. हालांकि विराट ये एशिया कप नहीं खेलेंगे. क्योंकि उन्होंने टी20 से रिटायरमेंट ले ली है.

