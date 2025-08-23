Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 भारतीय विकेटकीपर, देखें कहां पर एमएस धोनी का नाम

ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम; देखें कहां पर है विराट-धोनी का नाम
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 23, 2025, 02:41 PM IST
1.एमएस धोनी
पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट में 90 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 144 पारियों में सबसे ज्यादा 4876 रन बनाए हैं.
2.ऋषभ पंत
ऋषभ पंत ने अब तक 47 टेस्ट मैचों की 82 पारियों में 3427 रन बनाए हैं. पंत जल्द ही दूसरे से पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं.
3.सैयद किरमानी
पूर्व दिग्गज विकेटकीपर सैयद किरमानी ने 88 मैचों की 124 पारियों में 2759 रन बनाए हैं और लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.फारुख इंजीनियर
पूर्व दिग्गज विकेटकीपर फारुख इंजीनियर ने भारत के लिए 46 मैचों की 87 पारियों में 2611 रन बनाए हैं और अपनी जगह इस लिस्ट में शामिल कर दिया है.
5.नयन मोंगिया
पूर्व क्रिकेटर नयन मोंगिया ने भारत के लिए 44 मैचों की 68 पारियों में 1442 रन बनाए हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.