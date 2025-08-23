T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 विकेटकीपर, लिस्ट में नहीं है एमएस धोनी का नाम

ये हैं दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटर्स, टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम; देखें कहां पर है विराट-धोनी का नाम
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 23, 2025, 02:19 PM IST
1.जोस बटलर
इंग्लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट अब तक 103 पारियों में 3255 रन बनाए हैं.
2.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 80 पारियों में 3053 रन बनाए हैं.
3.क्विंटन डीकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 90 पारियों में 2571 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
4.मोहम्मद शहजाद
अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 72 पारियों में 2030 रन बनाए हैं.
5.निकोलस पूरन
वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 72 पारियों में 1790 रन ठोके हैं. पूरन लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.