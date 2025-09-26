25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट
H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?
Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम
IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन
International Football से Israel को बैन कर कैसी दोस्ती निभा रहा है America?
Puja Special Train 2025: इस त्योहार घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सीट, Indian railway ने किया आरामदायक यात्रा का इंतजाम
एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय
Bihar Police Result 2025: आ गया बिहार पुलिस 2025 का रिजल्ट, ऐसे देख सकते हैं अपना परीक्षाफल
ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...
कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 26, 2025, 06:48 PM IST
1.शिखर धवन
भारत के शिखर धवन ने एक ही बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट का फाइनल खेला है, जिसमें उन्होंने 60 रनों की पारी खेली थी.
2.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के रिजवान ने एक बार फाइनल खेला है, जिसमें उन्होंने 55 रन ठोके हैं.
3.विराट कोहली
भारत के विराट कोहली ने एशिया कप फाइनल 2016 में 41 रनों की पारी खेली थी.
4.महमूदुल्लाह
बांग्लादेश के महमूदुल्लाह ने एशिया कप टी20 फाइनल में 33 रनों की पारी खेली थी.
5.सब्बीर रहमान
बांग्लादेश के सब्बीर रहमान का नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. उन्होंने एशिया कप टी20 फाइनल में 32 रनों की पारी खेली है