एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 300 प्लस रन बनाने के बाद फिसड्डी रहे अभिषेक शर्मा

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 30 September 2025: कर्क और कन्या वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

High BP Symptoms In Eyes: आंखों में दिखें ये लक्षण तो समझ लीजिए बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, तुरंत दें ध्यान वरना चली जाएंगी रोशनी!

पोस्ट ऑफिस की धांसू मनी मेकिंग स्कीम में करें निवेश, 12,500 रुपये से मिलेगा 40 लाख का रिटर्न

Diwali 5 Day Calendar: 18 या 19 अक्टूबर, कब है धनतेरस? यहां देखें दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर

भेड़-बकरी पालने से क्यों डरते हैं इस गांव के लोग, क्या ऐसा करने से सच में हो जाता है वंश नाश! जानिए कहानी

बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा खुलासा, नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स

BBMKU Result 2025 ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए जारी, bbmku.ac.in पर ऐसे करें चेक

Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 30 September 2025: कर्क और कन्या वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

High BP Symptoms In Eyes: आंखों में दिखें ये लक्षण तो समझ लीजिए बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, तुरंत दें ध्यान वरना चली जाएंगी रोशनी!

High BP Symptoms In Eyes: आंखों में दिखें ये लक्षण तो समझ लीजिए बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, तुरंत दें ध्यान वरना चली जाएंगी रोशनी!

भेड़-बकरी पालने से क्यों डरते हैं इस गांव के लोग, क्या ऐसा करने से सच में हो जाता है वंश नाश! जानिए कहानी

भेड़-बकरी पालने से क्यों डरते हैं इस गांव के लोग, क्या ऐसा करने से सच में हो जाता है वंश नाश! जानिए कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पोस्ट ऑफिस की धांसू मनी मेकिंग स्कीम में करें निवेश, 12,500 रुपये से मिलेगा 40 लाख का रिटर्न

पोस्ट ऑफिस की धांसू मनी मेकिंग स्कीम में करें निवेश, 12,500 रुपये से मिलेगा 40 लाख का रिटर्न

Diwali 5 Day Calendar: 18 या 19 अक्टूबर, कब है धनतेरस? यहां देखें दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर

Dhanteras 2025 Date: 18 या 19 अक्टूबर, कब है धनतेरस? यहां देखें दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर

Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स 

Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स

HomePhotos

क्रिकेट

एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 300 प्लस रन बनाने के बाद फिसड्डी रहे अभिषेक शर्मा

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 300 से ज्यादा रन बनाए हैं. लेकिन फिर वो एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 5वें स्थान पर हैं. यहां देखें टॉप-5 लिस्ट कैसी है.

मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 10:26 PM IST

1.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
1

श्रीलंका के पर्व खिलाड़ी सनथ जयसूर्या ने 2008 में एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 5 मैचों में 378 रन बनाए थे. 
 

Advertisement

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2012 में एक एशिया कप में 3 पारियों में 357 रन ठोके थे. 
 

3.शिखर धवन

शिखर धवन
3

भारतीय पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन ने 2018 एशिया कप में 5 मैचों में 342 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक शामिल हैं. 
 

4.शोएब मलिक

शोएब मलिक
4

पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब मलिक ने 2004 एशिया कप में 5 मैचों में 316 रन बनाए थे. 
 

TRENDING NOW

5.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
5

युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 314 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
SSC CHSL Admit Card 2024 Tier 2 जारी, ssc.gov.in पर इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
SSC CHSL Admit Card 2024 Tier 2 जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
Tulsi Vivah 2024 Wishes: आज तुलसी विवाह के शुभ मौके पर यहां से भेजें शुभकामना संदेश, ऐसे करें अपनों को विश
आज तुलसी विवाह के शुभ मौके पर यहां से भेजें शुभकामना संदेश, ऐसे करें अपनों को विश
Bihar By Election 2024: राजद की तीन और राजग की एक सीट पर मतदान आज, 38 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर
राजद की तीन और राजग की एक सीट पर मतदान आज, 38 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर
Uric Acid: कड़ाके की ठंड में तड़पा रहा जोड़ों का दर्द, तो आज ही बना लें इन 5 फूड से दूरी
कड़ाके की ठंड में तड़पा रहा जोड़ों का दर्द, तो आज ही बना लें इन 5 फूड से दूरी
Wayanad By Election: राहुल गांधी की जीती सीट से प्रियंका गांधी मैदान में, आज वायनाड की जनता करेगी फैसला
Wayanad By Election: राहुल गांधी की जीती सीट से प्रियंका गांधी मैदान में, आज वायनाड की जनता करेगी फैसला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पोस्ट ऑफिस की धांसू मनी मेकिंग स्कीम में करें निवेश, 12,500 रुपये से मिलेगा 40 लाख का रिटर्न
पोस्ट ऑफिस की धांसू मनी मेकिंग स्कीम में करें निवेश, 12,500 रुपये से मिलेगा 40 लाख का रिटर्न
Diwali 5 Day Calendar: 18 या 19 अक्टूबर, कब है धनतेरस? यहां देखें दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर
Dhanteras 2025 Date: 18 या 19 अक्टूबर, कब है धनतेरस? यहां देखें दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर
Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स 
Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE