एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 300 प्लस रन बनाने के बाद फिसड्डी रहे अभिषेक शर्मा

Rashifal 30 September 2025: कर्क और कन्या वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
High BP Symptoms In Eyes: आंखों में दिखें ये लक्षण तो समझ लीजिए बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, तुरंत दें ध्यान वरना चली जाएंगी रोशनी!
पोस्ट ऑफिस की धांसू मनी मेकिंग स्कीम में करें निवेश, 12,500 रुपये से मिलेगा 40 लाख का रिटर्न
Diwali 5 Day Calendar: 18 या 19 अक्टूबर, कब है धनतेरस? यहां देखें दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर
भेड़-बकरी पालने से क्यों डरते हैं इस गांव के लोग, क्या ऐसा करने से सच में हो जाता है वंश नाश! जानिए कहानी
बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा
एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा खुलासा, नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान
Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स
BBMKU Result 2025 ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए जारी, bbmku.ac.in पर ऐसे करें चेक
Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 10:26 PM IST
1.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के पर्व खिलाड़ी सनथ जयसूर्या ने 2008 में एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 5 मैचों में 378 रन बनाए थे.
2.विराट कोहली
विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2012 में एक एशिया कप में 3 पारियों में 357 रन ठोके थे.
3.शिखर धवन
भारतीय पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन ने 2018 एशिया कप में 5 मैचों में 342 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक शामिल हैं.
4.शोएब मलिक
पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब मलिक ने 2004 एशिया कप में 5 मैचों में 316 रन बनाए थे.
5.अभिषेक शर्मा
युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 मैचों में 314 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं.