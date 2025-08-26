Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 विकेटकीपर, एमएस धोनी या ऋषभ पंत कौन है आगे?

Twitter
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई विकेटकीपर बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है. लेकिन आज आपको बताएंगे कि टेस्ट में अब तक किन विकेटकीपर्स ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. लिस्ट में एमएस धोनी और ऋषभ पंत कहां पर हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 26, 2025, 06:58 PM IST

1.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
1

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट में कुल 17 शतक लगाए हैं. गिलक्रिस्ट लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. 
 

2.लेस एम्स

लेस एम्स
2

इंग्लैंड के लेस एम्स का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने कुल 8 शतक ठोके हैं. 
 

3.ऋषभ पंत

ऋषभ पंत
3

ऋषभ पंत का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक अपने करियर में 8 शतक बनाए हैं. हाल ही में उन्होंने एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा था. 
 

4.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
4

साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटीपर एबी डिविलियर्स ने बतौर विकेटकीपर टेस्ट में 7 शतक ठोके हैं. 
 

5.मैट प्रायर

मैट प्रायर
5

इंग्लैंड के मैट प्रायर ने बतौर विकेटकीपर टेस्ट में सबसे ज्यादा 7 शतक ठोके हैं और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 
 

6.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
6

श्रीलंका के कुमार संगकारा ने बतौर विकेटकीपर टेस्ट में कुल 7 शतक लगाए हैं और लिस्ट में छठे स्थान पर हैं. 
 

7.बीजे वाटलिंग

बीजे वाटलिंग
7

न्यूलीलैंड के बीजे वाटलिंग ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टेस्ट में कुल 7 शतक ही लगाए थे. 
 

8.क्विंटन डीकॉक

क्विंटन डीकॉक
8

क्विंटन डीकॉक ने बतौर विकेटकीपर साउथ अफ्रीका के लिए 6 शतक ठोके हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
 

9.एमएस धोनी

एमएस धोनी
9

एमएस धोनी ने भारत के लिए बतौर विकेटकीपर टेस्ट में 6 बार शतकीय पारी खेली है और लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं. 
 

10.कामरान अकमल

कामरान अकमल
10

पाकिस्तान के कामरान अकमल ने बतौर विकेटकीपर टेस्ट में कुल 6 शतक लगाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

