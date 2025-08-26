Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 विकेटकीपर, एमएस धोनी या ऋषभ पंत कौन है आगे?
Test में सबसे ज्यादा बार 'नर्वस 90s' का शिकार होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस नंबर पर ऋषभ पंत
बिहार SSC 3000 से भी ज्यादा पदों के लिए कर रहा धुआंधार भर्तियां, 10वीं पास चूकें न मौका
पाचन-तनाव या पेट दर्द से रहते हैं परेशान तो हर दिन करें ये एक आसन, कुछ ही दिन में मिल जाएगा छुटकारा
GATE 2026: एग्जाम फीस में बढ़ोतरी से लेकर नए पेपर की शुरुआत तक, जानें क्या हुए बड़े बदलाव
T20I में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए ये 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है कोई भी भारतीय
जामिया मिलिया इस्लामिया ने शुरू किए 3 नए ग्रेजुएशन कोर्स, 12वीं के बाद इनकी पढ़ाई कर बनाएं करियर
Suryakumar Yadav Fitness: सूर्यकुमार यादव ने इस तरह अपनी चोट से की वापसी, क्रिकेटर ने खुद खुलासा; देखें Video
Ganesh Chaturthi 2025 Vrat Niyam: गणेश चतुर्थी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, मिलेंगे अशुभ परिणाम
Cloudburst in Doda: जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आया सैलाब, 3 लोगों ने गवाई जान; CM उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 26, 2025, 06:58 PM IST
1.एडम गिलक्रिस्ट
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट में कुल 17 शतक लगाए हैं. गिलक्रिस्ट लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.लेस एम्स
इंग्लैंड के लेस एम्स का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने कुल 8 शतक ठोके हैं.
3.ऋषभ पंत
ऋषभ पंत का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक अपने करियर में 8 शतक बनाए हैं. हाल ही में उन्होंने एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा था.
4.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटीपर एबी डिविलियर्स ने बतौर विकेटकीपर टेस्ट में 7 शतक ठोके हैं.
5.मैट प्रायर
इंग्लैंड के मैट प्रायर ने बतौर विकेटकीपर टेस्ट में सबसे ज्यादा 7 शतक ठोके हैं और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
6.कुमार संगकारा
श्रीलंका के कुमार संगकारा ने बतौर विकेटकीपर टेस्ट में कुल 7 शतक लगाए हैं और लिस्ट में छठे स्थान पर हैं.
7.बीजे वाटलिंग
न्यूलीलैंड के बीजे वाटलिंग ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टेस्ट में कुल 7 शतक ही लगाए थे.
8.क्विंटन डीकॉक
क्विंटन डीकॉक ने बतौर विकेटकीपर साउथ अफ्रीका के लिए 6 शतक ठोके हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
9.एमएस धोनी
एमएस धोनी ने भारत के लिए बतौर विकेटकीपर टेस्ट में 6 बार शतकीय पारी खेली है और लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं.
10.कामरान अकमल
पाकिस्तान के कामरान अकमल ने बतौर विकेटकीपर टेस्ट में कुल 6 शतक लगाए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.