FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

पूनम पांडे से छिन गया मंदोदरी का रोल, दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला कमिटी ने लिया बड़ा फैसला

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक महिला खिलाड़ी का नाम

एमपी का सीएम जिसे नींद के कारण छोड़नी पड़ी थी कुर्सी, टोटका बनी वजह?

ODI में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक के नाम 3 डबल सेंचुरी

नेपाल की नई सरकार के सामने Gen-Z की अटपटी शर्त, क्या सुशीला कार्की कर पाएंगी इसे पूरा? जानिए क्या है मामला

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा पैदा होती है बिजली, जानें किस पायदान पर है आपका State

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं एमएस धोनी

Love Compatibility by Zodiac: प्यार के मामले में इन 4 राशियों का खराब है ट्रैक रिकॉर्ड! इनके साथ डेटिंग रिश्ते में ले आएगा तूफान

प्रशांत किशोर के आरोपों का रहस्य, बीजेपी से ज्यादा रहस्यमय है नीतीश कुमार की चुप्पी

Katrina Kaif Pregnancy: पेरेंट्स बनने वाले हैं विक्की कौशल और कटरीना कैफ, लिखा- ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय...

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पूनम पांडे से छिन गया मंदोदरी का रोल, दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला कमिटी ने लिया बड़ा फैसला

पूनम पांडे से छिन गया मंदोदरी का रोल, दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला कमिटी ने लिया बड़ा फैसला

नेपाल की नई सरकार के सामने Gen-Z की अटपटी शर्त, क्या सुशीला कार्की कर पाएंगी इसे पूरा? जानिए क्या है मामला

नेपाल की नई सरकार के सामने Gen-Z की अटपटी शर्त, क्या सुशीला कार्की कर पाएंगी इसे पूरा? जानिए क्या है मामला

प्रशांत किशोर के आरोपों का रहस्य, बीजेपी से ज्यादा रहस्यमय है नीतीश कुमार की चुप्पी

प्रशांत किशोर के आरोपों का रहस्य, बीजेपी से ज्यादा रहस्यमय है नीतीश कुमार की चुप्पी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक महिला खिलाड़ी का नाम

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक महिला खिलाड़ी का नाम

एमपी का सीएम जिसे नींद के कारण छोड़नी पड़ी थी कुर्सी, टोटका बनी वजह?

एमपी का सीएम जिसे नींद के कारण छोड़नी पड़ी थी कुर्सी, टोटका बनी वजह?

ODI में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक के नाम 3 डबल सेंचुरी

ODI में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक के नाम 3 डबल सेंचुरी

HomePhotos

क्रिकेट

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक महिला खिलाड़ी का नाम

वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. लेकिन अब महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि अब तक किन खिलाड़ियों ने सबसे तेज शतक लगाया है.

मोहम्मद साबिर | Sep 23, 2025, 05:42 PM IST

1.स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना
1

स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2025 में सबसे तेज शतक लगाया है. उन्होंने 50 गेंदों में ये कारनामा किया है और विराट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 
 

Advertisement

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर खिसक गया है. उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक ठोका था. 
 

3.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
3

वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 में 60 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

4.केएल राहुल

केएल राहुल
4

केएल राहुल के नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 62 गेंदों में शतक ठोका था. 
 

TRENDING NOW

5.मोहम्मद अजहरुद्दीन

मोहम्मद अजहरुद्दीन
5

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने श्रीलंका के खिलाफ 1993 में ये कारनामा किया था. उन्होंने 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS: गौतम गंभीर ने रिकी पोंटिंग की लगाई क्लास, विराट-रोहित से है कनेक्शन
IND vs AUS: गौतम गंभीर ने रिकी पोंटिंग की लगाई क्लास, विराट-रोहित से है कनेक्शन
Bhool Bhulaiyaa 3 Vs Singham Again Collection: दूसरे वीकेंड कार्तिक आर्यन ने दी अजय देवगन को मात, संडे को इतने करोड़ से निकली आगे
Bhool Bhulaiyaa 3 Vs Singham Again: दूसरे वीकेंड कार्तिक आर्यन ने दी अजय देवगन को मात, इतने करोड़ से हुई आगे
Vistara का हुआ गुड बाय, आज भरेगी आखिरी उड़ान, कल से Air India संभालेगी विमानों की कमान
Vistara का हुआ गुड बाय, आज भरेगी आखिरी उड़ान, कल से Air India संभालेगी विमानों की कमान
Share Market News: शेयर बाजार में फिर से आई रौनक? सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बाद दिखी तेजी
Share Market News: शेयर बाजार में फिर से आई रौनक? सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बाद दिखी तेजी
Health Tips: सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं आप तो हो जाए सावधान, झेलने पड़ सकते हैं कई नुकसान
सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं आप तो हो जाए सावधान, झेलने पड़ सकते हैं कई नुकसान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक महिला खिलाड़ी का नाम
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक महिला खिलाड़ी का नाम
एमपी का सीएम जिसे नींद के कारण छोड़नी पड़ी थी कुर्सी, टोटका बनी वजह?
एमपी का सीएम जिसे नींद के कारण छोड़नी पड़ी थी कुर्सी, टोटका बनी वजह?
ODI में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक के नाम 3 डबल सेंचुरी
ODI में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक के नाम 3 डबल सेंचुरी
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा पैदा होती है बिजली, जानें किस पायदान पर है आपका State
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा पैदा होती है बिजली, जानें किस पायदान पर है आपका State
Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं एमएस धोनी
Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं एमएस धोनी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE