ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक महिला खिलाड़ी का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 23, 2025, 05:42 PM IST
1.स्मृति मंधाना
स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2025 में सबसे तेज शतक लगाया है. उन्होंने 50 गेंदों में ये कारनामा किया है और विराट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
2.विराट कोहली
विराट कोहली का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर खिसक गया है. उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक ठोका था.
3.वीरेंद्र सहवाग
वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 में 60 गेंदों में शतक लगाया था.
4.केएल राहुल
केएल राहुल के नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 62 गेंदों में शतक ठोका था.
5.मोहम्मद अजहरुद्दीन
मोहम्मद अजहरुद्दीन ने श्रीलंका के खिलाफ 1993 में ये कारनामा किया था. उन्होंने 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था.