मानसून के बीच दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से हुई पार, जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की चेतावनी जारी
जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के पास लैंडस्लाइड में 31 लोगों की मौत, NDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर कर रहे हैं बप्पा की स्थापना, पूजा के बाद जरूर करें ये काम, वरना अधूरी रह जाएगी पूजा
Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: चारों तरफ हैं गणेश उत्सव की धूम, इन मैसेज को शेयर कर दें बधाई, दिल उठेगा झूम, विघ्नहर्ता करेंगे बेड़ा पार
एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 खिलाड़ी, हॉगकॉग-यूएई के खिलाड़ी लिस्ट में मौजूद
Rashifal 27 August 2025: मिथुन और सिंह वालों की बिगड़ सकती है सेहत, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी के बदले बोल, एशिया कप में चुने गए इन भारतीय खिलाड़ियों के हुए फैन
RJ महवश की टीम चैंपियन बनने से चूकी, CLT10 फाइनल में 10 विकेट से मिली करारी शिकस्त
Share Market on Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार रहेगा बंद या खुला? जानें NSE और BSE में कारोबार का अपडेट
भारी-बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जम्मू-कश्मीर में जीवन अस्त-व्यस्त, वैष्णो देवी यात्रा पर कुछ दिनों के लिए लगी रोक
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 26, 2025, 10:19 PM IST
1.बाबर हयात
हॉगकॉग के बाबर हयात इस लिस्ट में नंबर-1 का ताज पहने हुए हैं. बाबर ने अब तक 5 पारियों में कुल 6 कैच लपके हैं.
2.सौम्या सरकार
बांग्लादेश के सौम्या सरकार का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने अब तक 5 मैचों में 6 कैच लिए हैं.
3.पथुम निसांका
श्रीलंका के पथुम निसांका का नाम लिस्ट तीसरे नंबर पर है. उन्होंने अब तक 6 मैचों में 5 कैच पकड़े हैं.
4.इफ्तिखार अहमद
पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद ने एशिया कप टी20 में अब तक 7 पारियों में 5 कैच लिए हैं और उनका नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं.
5.फहद तारिक
यूएई के फहद तारिक ने एशिया कप टी20 की 3 पारियों में 4 कैच लिए हैं और फाहद लिस्ट में 5वें स्थान पर रहते हैं.