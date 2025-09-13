India vs Pakistan T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में विराट कोहली भी मौजूद

साबुन-शैंपू से लेकर कॉफी-हॉर्लिक्स तक... GST कट के बाद इन घरेलू चीजों के दाम घटे, इस तारीख से नए रेट होंगे लागू
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 13, 2025, 06:43 PM IST
1.हार्दिक पांड्या
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैचों में सबसे ज्यादा 13 विकेट लिए हैं. हार्दिक इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं.
2.भुवनेश्वर कुमार
भुवनेश्वर कुमार का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैचों में 11 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.उमर गुल
उमर गुल ने भारत के खिलाफ 6 मैचों में 11 विकेट लिए हैं और तीसरे स्थान पर विराजमान है.
4.नसीम शाह
नसीम शाह ने भारत के खिलाफ 4 मैचों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं और वो चौथे स्थान पर हैं.
5.अर्शदीप सिंह
अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैचों में अब तक 7 विकेट अपने नाम किए हैं और वो लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
6.विराट कोहली
विराट कोहली के नाम भी पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में विकेट है. विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 1 विकेट अपने नाम किया है और वो लिस्ट में 34वें स्थान पर हैं.