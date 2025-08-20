इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट
मोहम्मद साबिर | Aug 20, 2025, 10:23 PM IST
1.कितने गेंदबाजों ने लिया है आखिरी गेंद पर विकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे तो कई दिग्गजों ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवाया है. लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लिया है. इतिहास में अब तक सिर्फ 4 गेंदबाज ही ऐसा कर पाए हैं.
2.रिचर्ड हैडली
न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज रिचर्ड हैडली ने अपने करियर में 86 टेस्ट और 115 वनडे खेले हैं. उन्होंने साल 1990 में अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला था. अपने आखिरी गेंद पर रिचर्ड ने विकेट चटकाया था.
3.ग्लेन मैक्ग्राथ
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्राथ ने साल 2007 में अपना आखिरी टेस्ट खेला था और उन्होंने अपनी आखिरी गेंद पर विकेट चटकाया था.
4.मुथैया मुरलीधरन
पूर्व श्रीलंकाई मुथैया मुरलीधरन ने 2010 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था और अपने करियर की आखिरी गेंद पर उन्होंने विकेट लिया था.
5.लसिथ मलिंगा
पूर्व श्रीलंकाई लसिथ मलिंगा ने 2019 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था और अपने करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लिया था और अपना नाम इस लिस्ट में शामिल किया था.