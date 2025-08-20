इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, यहां देखें पूरी लिस्ट

1 . कितने गेंदबाजों ने लिया है आखिरी गेंद पर विकेट

1

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे तो कई दिग्गजों ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवाया है. लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लिया है. इतिहास में अब तक सिर्फ 4 गेंदबाज ही ऐसा कर पाए हैं.

