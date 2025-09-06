Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

Childhood Cancer Risk: लड़कों या लड़कियों को? बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक, जानें
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 06, 2025, 05:13 PM IST
1.कब और कहां खेला जाएगा एशिया कप?
एशिया कप 2025 के मुकाबले दुबई और अबु धाबी में खेले जाएंगे. पहला मैच अफगानिस्तान और हॉगकॉग के बीच खेला जाना है. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाएगा.
2.एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा.
3.शिवम दुबे
स्टार ऑलराउंडर शिवन दुबे हाल ही में केवल बल्लेबाजी पर ध्याल दे रहे हैं. काफी समय से उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है. इसके अलावा उनका आईपीएल 2025 भी कुछ खास नहीं गया था. इसी वजह से दुबे को एशिया कप 2025 के सभी मैचों पर बेंच पर बैठना पड़ सकता है.
4.हर्षित राणा
तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने भी इस लिस्ट में है. क्योंकि सूर्या के पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या के रूप में तीन दिग्गज गेंदबाज शामिल हैं. ऐसे उनको मौका मिलना काफी मुश्किल है.
5.रिंकू सिंह
विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का नाम भी इस लिस्ट में हैं. हालांकि आप सभी काफी हैरान होंगे, लेकिन रिंकू को मौका मिलना बेहद ही मुश्किल है. क्योंकि गिल और अभिषेक ओपनिंग करेंगे, तो संजू मीडिल ऑर्डर में खेलेंगे. इसके अलावा हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल बतौ फीनिशर के लिए मौजूद हैं.