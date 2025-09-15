एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल

1 . अब तक कितने फाइनल हारी है टीम इंडिया?

1

एशिया कप की शुरुआत साल 1984 से हुई थी और अब इसका 17वां सीजन खेला जा रहा है. तब से लेकर एशिया कप के टी20 और वनडे इतिहास में अब तक टीम इंडिया ने तीन फाइनल मुकाबले गंवाए हैं. आप यहां जान सकते हैं कि किन खिलाड़ियों की कप्तानी में टीम हारी है.

