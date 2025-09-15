Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली
Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल
सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?
एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल
राजशाही और भारत को लेकर सुशीला कार्की का रुख क्या होगा? नेपाल में प्लेन हाइजैक की पहली घटना में छिपे हैं जवाब!
ICC Player of The Month: एशिया कप के बीच मोहम्मद सिराज को मिला खास सम्मान, आईसीसी ने 'मियां भाई' को दिया बड़ा गिफ्ट
वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां भी थीं... अब सेना में लेफ्टिनेंट बन यूं शहीद पति की विरासत संभाल रहीं प्रियंका खोत
Numerology: बहू नहीं, ससुराल में बेटी की तरह रहती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, बन जाती हैं सास की फेवरेट
Ind vs Pak 1999: शोएब-सचिन टकराव से क्यों हिला था पूरा Eden Gardens, एशियाई ट्रॉफी में भड़क गया था दंगा?
बड़े बिजनेसमैन बनते हैं इन 5 राशियों के लोग, इनमें होते हैं व्यापारी बनने के ये खास गुण
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 15, 2025, 04:42 PM IST
1.अब तक कितने फाइनल हारी है टीम इंडिया?
एशिया कप की शुरुआत साल 1984 से हुई थी और अब इसका 17वां सीजन खेला जा रहा है. तब से लेकर एशिया कप के टी20 और वनडे इतिहास में अब तक टीम इंडिया ने तीन फाइनल मुकाबले गंवाए हैं. आप यहां जान सकते हैं कि किन खिलाड़ियों की कप्तानी में टीम हारी है.
2.सचिन तेंदुलकर
भारत सबसे पहला एशिया कप का फाइनल साल 1997 में हारी थी. तब टीम इंडिया के कप्तान सचिन तेंदुलकर थे. भारत को फाइनल में श्रीलंका के हाथों हार मिली थी.
3.सौरव गांगुली
सौरव गांगुली दूसरे कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने एशिया कप का फाइनल मुकाबला हारा था. साल 2004 में भारत को फाइनल में श्रीलंका के हराया था.
4.एमएस धोनी
साल 2008 एशिया कप क फाइनल में एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया को श्रीलंका के हाथों बुरी हार मिली थी.
5.टीम इंडिया ने कितनी बार जीता एशिया कप फाइनल?
एशिया कप के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम सबसे ज्यादा फाइनल जीतने वाली टीम है. टीम इंडिया ने अब तक कुल 8 एशिया कप के खिताब अपने नाम किए हैं.