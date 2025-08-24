ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं
Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा
दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार
सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल
Rashifal 25 August 2025: सिंह और धनु वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में हॉगकॉग के इस खिलाड़ी का नाम
Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 5 बल्लेबाज, इस नाम से चौंक जाएंगे आप
करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Aug 24, 2025, 09:03 PM IST
1.कब शुरू होगा एशिया कप 2025?
एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने वाला है. इस टूर्नामेंट की मेजबानी यूएई कर रहा है.
2.किस फॉर्मेट में खेला जाएगा एशिया कप 2025?
इस बार एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. इससे पहले यानी 2023 में एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था.
3.अब तक कितने बल्लेबाजों ने लगाए हैं शतक?
साल 2016 से टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला जाएगा. तब से लेकर अब तक एशिया कप टी20 में दो बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं.
4.विराट कोहली
विराट कोहली का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने एशिया कप टी20 में एक शतक लगाया है. विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 122 रनों की पारी खेली थी.
5.बाबर हयात
हॉगकॉग के बाबर हयात दूसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एशिया कप टी20 में एक शतक लगाया है. विराट और बाबर केवल ही बल्लेबाज ये कारनामा कर पाए हैं.