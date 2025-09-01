Test की एक पारी में सबसे बड़ा टोटल करने वाली 10 टीमें, एक ने बना दिया था 1000 के करीब स्कोर

Twitter
क्रिकेट

टेस्ट क्रिकेट 5 दिन खेला जाता है. इसमें ऐसे कई टीमों हैं, जिन्होंने काफी बड़े स्कोर बनाए हैं. आज हम आपको बताएंगे कि किन टीमों ने टेस्ट की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. लिस्ट में एक ने 1000 रन के करीब बना डाला था.

मोहम्मद साबिर | Sep 01, 2025, 08:40 PM IST

1.श्रीलंका

श्रीलंका
1

श्रीलंका ने भारत के खिलाफ दूसरा पारी में 952 रन बना डाले थे और टीम को पारी घोषित करनी पड़ी थी. ये रिकॉर्ड साल 1997 में बना था. 
 

2.इंग्लैंड

इंग्लैंड
2

इंग्लैंड की टीम ने 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 903 रनों का स्कोर बना डाला था. टीम को पारी घोषित करनी पड़ी थी. 
 

3.इंग्लैंड

इंग्लैंड
3

इंग्लैंड की टीम ने 1930 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 849 रन बोर्ड पर लगाए थे. हालांकि टीम ऑलआउट हुई थी. 
 

4.इंग्लैंड

इंग्लैंड
4

इंग्लैंड की टीम का नाम लिस्ट में तीन बार है. टीम ने पाकिस्तान के खिलाफउ 2024 में 823 रन बना दिया था और पारी घोषित कर दी थी. 
 

5.वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज
5

वेस्टइंडीज की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 1958 में 790 रनों का स्कोर बनाया था.
 

6.पाकिस्तान

पाकिस्तान
6

पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 2009 नमें 765 रन बना डाले थे और पारी घोषित की थी. 
 

7.श्रीलंका

श्रीलंका
7

श्रीलंका की टीम ने भारत के खिलाफ 2009 में 760 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. 
 

8.भारतीय क्रिकेट टीम

भारतीय क्रिकेट टीम
8

टीम इंडिया ने  इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में 759 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. टीम इंडिय का नाम लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
 

9.ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया
9

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1955 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 758 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. 
 

10.श्रीलंका

श्रीलंका
10

श्रीलंका की टीम का नाम लिस्ट में तीसरी बार आ रहा है. 1997 और 2009 के बाद टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2006 में 756 रन बना डाले थे. 
 

