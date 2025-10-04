Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम

1 . मुथैया मुरलीधरन

1

श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 230 पारियों में 800 विकेट अपने नाम किए हैं.

