Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 स्पिनर्स, लिस्ट में चार भारतीय खिलाड़ियों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 04, 2025, 04:40 PM IST
1.मुथैया मुरलीधरन
श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 230 पारियों में 800 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.शेन वॉर्न
ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 273 पारियों में 708 विकेट चटकाए हैं.
3.अनिल कुंबले
भारत के अनिल कुंबले का नाम तीसरे स्थान पर है. उन्होंने 236 पारियों में 604 विकेट झटके हैं.
4.नाथन लियोन
ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने अब तक 259 पारियों में 562 विकेट चटकाए हैं.
5.आर अश्विन
भारत के आर अश्विन ने 200 पारियों में 537 विकेट अपने नाम किए हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
6.रंगना हेराथ
श्रीलंका के रंगना हेराथ ने 170 पारियों में 433 विकेट अपने नाम किए हैं.
7.हरभजन सिंह
भारत के हरभजन सिंह ने 190 पारियों में 417 विकेट अपने नाम किए हैं और लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं.
8.डेनियल विटोरी
न्यूजीलैंड के डेनियन विटोरी ने 187 पारियों में 362 विकेट अपने नाम किए हैं.
9.रवींद्र जडेजा
भारत के रवींद्र जडेजा ने अब तक 161 पारियों में 334 विकेट चटकाए हैं और लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं.
10.लांस गिब्स
वेस्टइंडीज के लांस गिब्स ने 148 पारियों में कुल 309 विकेट चटकाए हैं और 10वें स्थान पर हैं.