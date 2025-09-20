T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

Dadasaheb Phalke Award: मलयालम सुपरस्टार Mohanlal को मिलेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सरकार ने किया ऐलान
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 20, 2025, 04:45 PM IST
1.अर्शदीप सिंह
अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 64 पारियों में 100 विकेट अपने नाम किए हैं. अर्शदीप 100 विकेट लेने वाले पहले और इकलौते भारतीय हैं.
2.युजवेंद्र चहल
युजवेंद्र चहल ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 79 पारियों में 96 विकेट चटकाए हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं.
3.हार्दिक पांड्या
स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में 105 पारियों में 96 विकेट चटकाए हैं.
4.जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल में 71 पारियों में 92 विकेट अपने नाम किए हैं.
5.भुवनेश्वर कुमार
भुवनेश्वर कुमार ने टी20 इंटरनेशनल में 86 पारियों में 90 विकेट झटके हैं.
6.कुलदीप यादव
कुलदीप यादव ने टी20 इंटरनेशनल में 42 पारियों में 77 विकेट अपने नाम किए हैं.
7.अक्षर पटेल
अक्षर पटेल ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 69 पारियों में 74 विकेट ही लिए हैं.
8.आर अश्विन
आर अश्विन ने टी20 इंटरनेशनल में 65 पारियों में 72 विकेट झटके हैं.
9.रवि बिश्नोई
रवि बिश्नोई ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 42 मैचों में 61 विकेट चटकाए हैं.
10.रवींद्र जडेजा
रवींद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल में कुल 71 पारियों में 54 विकेट अपने नाम किए हैं.