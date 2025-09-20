FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dadasaheb Phalke Award: मलयालम सुपरस्टार Mohanlal को मिलेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सरकार ने किया ऐलान

दशहरा-छठ और दिवाली पर आरामदायक सफर के साथ आसानी से पहुंचेंगे घर, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें

Trump का H-1B 'वीजा बम' कितना खतरनाक? जिसने Apple, META और Microsoft जैसी कंपनियों को हिला दिया, 5 पॉइंट्स में समझें

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दुबई की पिच

नवरात्रि 2025: Delhi-NCR की इन 3 जगहों पर मिलेगा Garba-Dandiya का जबरदस्त मजा, बिल्कुल न करें मिस

'पर्दे के पीछे वाले डायलॉग, बुलडोजर स्टंट नहीं ...', CM योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी

क्या थी दिल्ली-NCR के आसमान में दिखी रहस्यमयी चमकती चीज? वैज्ञानिकों ने दूर किया लोगों के मन का भ्रम, देखें वीडियो

क्रिकेट

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. दरअसल, उन्होंने टी20आई में 100 विकेट पूरे कर लिए. आइए जानते हैं कि T20I में किन भारतीयों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 20, 2025, 04:45 PM IST

1.अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह
1

अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 64 पारियों में 100 विकेट अपने नाम किए हैं. अर्शदीप 100 विकेट लेने वाले पहले और इकलौते भारतीय हैं. 
 

2.युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल
2

युजवेंद्र चहल ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 79 पारियों में 96 विकेट चटकाए हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
3

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में 105 पारियों में 96 विकेट चटकाए हैं. 
 

4.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
4

जसप्रीत बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल में 71 पारियों में 92 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

5.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
5

भुवनेश्वर कुमार ने टी20 इंटरनेशनल में 86 पारियों में 90 विकेट झटके हैं. 
 

6.कुलदीप यादव

कुलदीप यादव
6

कुलदीप यादव ने टी20 इंटरनेशनल में 42 पारियों में 77 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

7.अक्षर पटेल

अक्षर पटेल
7

अक्षर पटेल ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 69 पारियों में 74 विकेट ही लिए हैं. 
 

8.आर अश्विन

आर अश्विन
8

आर अश्विन ने टी20 इंटरनेशनल में 65 पारियों में 72 विकेट झटके हैं.
 

9.रवि बिश्नोई

रवि बिश्नोई
9

रवि बिश्नोई ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 42 मैचों में 61 विकेट चटकाए हैं. 
 

10.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
10

रवींद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल में कुल 71 पारियों में 54 विकेट अपने नाम किए हैं. 

