Hit And Run Case: प्रयागराज में काल बनी बेकाबू जगुआर, कई लोगों के रौंदा, एक की मौत

इंटरनेशनल क्रिकेट में 500+ मुकाबले खेलने वाले 10 महान खिलाड़ी, रोहित शर्मा भी लिस्ट में हुए शामिल

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

Ayodhya: 'उन्होंने चलवाई गोलियां हमने जलाएं दीपक', दीपोत्सव पर अयोध्या से CM योगी की हुंकार

बिहार चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, AIMIM ने दो गैर-मुसलमानों को भी दिया टिकट

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Highlights: ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, भारत को 7 विकेट से चटाई धूल

JEE Mains 2026 Registration: NTA ने शुरू किया जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कब होंगी जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षाएं

HomePhotos

क्रिकेट

इंटरनेशनल क्रिकेट में 500+ मुकाबले खेलने वाले 10 महान खिलाड़ी, रोहित शर्मा भी लिस्ट में हुए शामिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने 500 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाली लिस्ट में शामिल हो गए हैं. इसी वजह से आज हम आपको बताएंगे कि किन प्लेयर्स ने 500 या उससे अधिक मैच खेले है.

मोहम्मद साबिर | Oct 19, 2025, 07:46 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

भारत के सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 664 मुकाबले खेले हैं. 
 

2.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
2

श्रीलंका के महेला जयवर्धने का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 652 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. 
 

3.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
3

श्रीलंका के कुमार संगकारा तीसरे स्थान पर है. उन्होंने 594 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. 
 

4.सनथ जयसूर्या

सनथ जयसूर्या
4

श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने 586 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. 
 

5.रिकी पोंटिंग

रिकी पोंटिंग
5

ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 560 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर है. 
 

6.विराट कोहली

विराट कोहली
6

विराट कोहली का नाम लिस्ट में छठे स्थान पर है. उन्होंने अब तक 551 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. 
 

7.एमएस धोनी

एमएस धोनी
7

भारत के एमएस धोनी ने कुल 538 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. 
 

8.शाहिद अफरीदी

शाहिद अफरीदी
8

पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने कुल 524 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. 
 

9.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
9

साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस ने 519 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं औऱ उनका नाम 9वें स्थान पर है. 
 

10.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
10

भारत के राहुल द्रविड़ ने 509 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और 10वें स्थान पर हैं. 
 

11.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
11

रोहित शर्मा ने अब तक 500 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं और वो 11वें स्थान पर है. हालांकि अब तक 11 खिलाड़ी ही ऐसा कर पाए है. 
 

