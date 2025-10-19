इंटरनेशनल क्रिकेट में 500+ मुकाबले खेलने वाले 10 महान खिलाड़ी, रोहित शर्मा भी लिस्ट में हुए शामिल

Hit And Run Case: प्रयागराज में काल बनी बेकाबू जगुआर, कई लोगों के रौंदा, एक की मौत
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 19, 2025, 07:46 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर
भारत के सचिन तेंदुलकर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 664 मुकाबले खेले हैं.
2.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के महेला जयवर्धने का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 652 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.
3.कुमार संगकारा
श्रीलंका के कुमार संगकारा तीसरे स्थान पर है. उन्होंने 594 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.
4.सनथ जयसूर्या
श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने 586 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.
5.रिकी पोंटिंग
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 560 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और लिस्ट में 5वें स्थान पर है.
6.विराट कोहली
विराट कोहली का नाम लिस्ट में छठे स्थान पर है. उन्होंने अब तक 551 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं.
7.एमएस धोनी
भारत के एमएस धोनी ने कुल 538 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.
8.शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने कुल 524 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.
9.जैक्स कैलिस
साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस ने 519 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं औऱ उनका नाम 9वें स्थान पर है.
10.राहुल द्रविड़
भारत के राहुल द्रविड़ ने 509 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और 10वें स्थान पर हैं.
11.रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने अब तक 500 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं और वो 11वें स्थान पर है. हालांकि अब तक 11 खिलाड़ी ही ऐसा कर पाए है.