ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

1 . कुमार संगकारा

1

श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगकारा का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने ने 2015 में लगातार 4 शतक बना दिए थे और वो इकलौते बैटर है, जिन्होंने ये कारनामा किया है. उन्होंने बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ शतक लगाया था.

