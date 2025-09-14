FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, 100 विकेट पूरे करने की दहलीज पर ये खिलाड़ी

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक किसी भी भारतीय गेंदबाज ने 100 विकेट नहीं लिए हैं. लेकिन अब कई गेंदबाज 100 विकेट लेने की दहलीज पर खड़े हुए हैं. आज आपको बताएंगे कि टी20आई में सबसे ज्यादा किन भारतीय गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं. यहां आप टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Sep 14, 2025, 06:36 PM IST

1.अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह
1

अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. उन्होंने 63 मैचों में 99 विकेट अपने नाम किए हैं और 100 विकेट लेने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं. 
 

2.युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल
2

युजवेंद्र चहल का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. हालांकि साल 2023 से उन्होंने एक भी टी20 मैच नहीं खेला है. चहल के नाम 79 पारियों में 96 विकेट हैं. 
 

3.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
3

हार्दिक पांड्या ने 103 पारियों में 95 विकेट अपने नाम किए हैं और 100 विकेट से 5 विकेट दूर हैं. 
 

4.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
4

जसप्रीत बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 70 पारियों में 92 विकेट अपने नाम किए हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 
 

5.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
5

भुवनेश्वर कुमार ने टी20 इंटरनेशनल में 86 पारियों में 90 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

6.कुलदीप यादव

कुलदीप यादव
6

कुलदीप यादव ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 40 पारियों में 76 विकेट अपने नाम किया है.
 

7.अक्षर पटेल

अक्षर पटेल
7

अक्षर पटेल ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 69 पारियों में 74 विकेट ही लिए हैं. 
 

8.आर अश्विन

आर अश्विन
8

आर अश्विन ने टी20 इंटरनेशनल में 65 पारियों में 72 विकेट झटके हैं.
 

9.रवि बिश्नोई

रवि बिश्नोई
9

रवि बिश्नोई ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 42 मैचों में 61 विकेट चटकाए हैं. 
 

10.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
10

रवींद्र जडेदा ने टी20 इंटरनेशनल में कुल 71 पारियों में 54 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

