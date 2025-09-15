Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 'भारतीय मूल' के 10 विदेशी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स के नाम

Rashifal 16 September 2025: तुला और धनु वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 15, 2025, 06:20 PM IST
1.किंचित शाह
हॉगकॉग के किंचित शाह का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. किंचित शाह भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं.
2.आयुष शुक्ला
हॉगकॉग के आयुष शुक्ला भी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और एशिया कप 2025 में अपनी टीम का हिस्सा हैं.
3.अंशुमान रथ
अंशुमान रथ भी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, जो हॉगकॉग के लिए खेलते हैं.
4.हर्षित कौशिक
यूएई के हर्षित कौशिक भी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और एशिया कप 2025 खेल रहे हैं.
5.सिमरनजीत सिंह
यूएई के ही सिमरनजीत सिंह भी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं.
6.अलीशान शराफू
यूएई के अलीशान शराफू भी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और यूएई के लिए खेल रहे हैं.
7.ध्रुव पाराशर
यूएई के ध्रुव पाराशर भी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, जो यूएई के लिए खेलते हैं.
8.विनायक शुक्ला
ओमान के विनायक शुक्ला भी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और एशिया कप 2025 खेल रहे हैं.
9.आर्यन बिष्ट
ओमान के आर्यन बिष्ट भी भारतीय मूल के ही खिलाड़ी हैं, जो एशिया कप में ओमान के लिए खेल रहे हैं.
10.समय श्रीवास्तव
ओमान के समय श्रीवास्तव का नाम भी लिस्ट में हैं, जो भारत के भोपाल से ताल्लुक रखते हैं.