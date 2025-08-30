Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत
Aug 30, 2025
1.मुथैया मुरलीधरन
श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 133 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा बार 22 बार 10 विकेट लिए हैं.
2.शेन वॉर्न
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्हें 145 टेस्ट मैचों में 10 बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया है.
3.रिचर्ड हैडली
न्यूलीलैंड के पूर्व दिग्गज गेंदबाज रिचर्ड हैडली ने 86 टेस्ट मैचों में 9 बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया है.
4.रंगना हेराथ
पूर्व श्रीलंकाई स्पिनर रंगना हेराथ ने 93 टेस्ट मैचों में कुल 9 बार 10 विकेट अपने नाम किए हैं.
5.आर अश्विन
आर अश्विन ने 106 मैचों में 8 बार 10 विकेट लिया है और वो लिस्ट में 5वें गेंदबाज हैं. जबकि पहले भारतीय हैं.
6.अनिल कुंबले
पूर्व दिग्गज अनिल कुंबले ने 132 टेस्ट मैचों में 8 बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया है.
7.सिडनी बार्न्स
इंग्लैंड के सिडनी बार्न्स ने 27 टेस्ट मैचों में 7 बार 10 विकेट लिए हैं और लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं.
8.क्लेरी ग्रिमेट
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्लेरी ग्रिमेट ने 37 टेस्ट मैचों में 7 बार 10 विकेट अपने नाम किए हैं.
9.डेनिस लिली
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई डेनिस लिली ने 70 मैचों में 7 बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया है.
10.इमरान खान
पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज इमरान खान ने 88 मैचों में 6 बार 10 विकेट लिए हैं और लिस्ट में आखिरी पायदना पर हैं.