ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारत से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 19, 2025, 10:16 PM IST
1.मुथैया मुरलीधरन
श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन का नाम लिस्ट में अव्वल नंबर पर हैं. उन्होंने 341 पारियों में 534 विकेट चटकाए हैं.
2.वसीम अकरम
पाकिस्तान के वसीम अकरम ने वनडे में 351 पारियों में 502 विकेट चटकाए हैं.
3.वकार यूनुस
पाकिस्तान के वकार यूनुस का नाम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 258 पारयों में 416 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.चामिंडा वास
श्रीलंका के चामिंडा वास ने वनडे क्रिकेट में 320 पारियों में 400 विकेट झटके हैं.
5.शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने वनडे में 372 पारियों में 395 विकेट अपने नाम किए हैं.
6.शॉन पोलक
साउथ अफ्रीका के शॉन पोलक ने 297 पारियों में 393 विकेट चटकाए हैं.
7.ग्लेन मैक्ग्राथ
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्राथ ने 248 पारियों में 381 विकेट अपने नाम किए हैं.
8.ब्रेट ली
ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली ने 217 पारियों में 380 विकेट झटके हैं और 8वें स्थान पर हैं.
9.लसिथ मलिंगा
श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने 220 पारियों में 338 विकेट अपने नाम किए हैं और 9वें स्थान पर हैं.
10.अनिल कुंबले
भारत के अनिल कुंबले ने 265 पारियों में 337 विकेट लिए हैं. भारत के लिए अनिल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.