Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 तेज गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 04, 2025, 04:54 PM IST
1.जेम्स एंडरसन
इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 350 पारियों में 704 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.स्टुअर्ट ब्रॉड
इंग्लैंड के ही स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 309 पारियों में 304 विकेट झटक चुके हैं.
3.ग्लेन मैक्ग्राथ
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्राथ ने 243 पारियों में कुल 563 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.कोर्टनी वाल्श
वेस्टइंडीज के कोर्टनी वॉल्श ने 242 पारियों में 519 विकेट चटकाए हैं.
5.डेल स्टेन
साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन ने 171 पारियों में 439 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.
6.कपिल देव
भारत के कपिल देव ने 227 पारियों में 434 विकेट झटके हैं और लिस्ट में छठे स्थान पर हैं.
7.रिचर्ड हैडली
न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली ने 150 पारियों में 431 विकेट अपने नाम किए बैं.
8.शॉन पोलक
साउथ अफ्रीका के शॉन पोलक ने 202 पारियों में 421 विकेट अपने नाम किए हैं.
9.वसीम अकरम
पाकिस्तान के वसीम अकरम ने 181 पारियों में 414 विकेट झटके हैं और लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं.
10.कर्टली एम्ब्रोस
वेस्टइंडीज के कर्टली एम्ब्रोस ने 179 पारियों में 405 विकेट चटकाए हैं.