Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 एक्टिव गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 04, 2025, 01:48 PM IST
1.नाथन लियोन
ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 259 पारियों में अब तक 562 विकेट चटकाए हैं.
2.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने अब तक 192 पारियों में 402 रन बनाए हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं.
3.कगिसो रबाडा
साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा ने अब तक 130 पारियों में 336 रन बनाए हैं.
4.रवींद्र जडेजा
भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अब तक 159 पारियों में 330 विकेट चटकाए हैं.
5.पैट कमिंस
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने अब तक 132 पारियों में 309 विकेट अपने नाम किए हैं.
6.जोश हेजलवुड
ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने अब तक 143 पारियों में 295 विकेट झटके हैं.
7.केमार रोच
वेस्टइंडीज के केमार रोच ने अब तक 154 पारियों में 284 विकेट अपने नाम किए हैं.
8.शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने अब तक 121 पारियों में 246 विकेट झटके हैं.
9.तैजुल इस्लाम
बांग्लादेश के ही तैजुल इस्लाम ने अब तक 98 पारियों में 237 विकेट चटकाए हैं.
10.बेन स्टोक्स
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का नाम लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक 170 पारियों में 230 विकेट अपने नाम किया है.