मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल

लोग iPhone 17 के लिए लड़ते रहे, सैमसंग आधी कीमत पर बेचने लगा अपना टॉप क्लास फोन, यहां देखें बेस्ट डील

Rashifal 20 September 2025: आज कुंभ राशि के जातक टालें जोखिम का काम, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?

Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

IND vs OMAN Live Score: ओमान के लिए ओपनिंग करने उतरे जतिंदर-कलीम, जीत के लिए चाहिए 189 रन

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में केवल दो भारतीयों का नाम

अजब एमपी की गजब कहानीः मुख्यमंत्री ने ही फाइल पर लिखा, मेरे मंत्री ने रिश्वत ली है

Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 

RRB NTPC Graduate Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

क्रिकेट

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में केवल दो भारतीयों का नाम

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज गेंदबाजों का दबदबा रहा है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट में सबसे ज्यादा किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. लिस्ट में केवल दो भारतीय शामिल हैं.

मोहम्मद साबिर | Sep 19, 2025, 07:11 PM IST

1.मुथैया मुरलीधरन

मुथैया मुरलीधरन
1

श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट में 230 पारियों में सबसे ज्यादा 800 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

2.शेन वॉर्न

शेन वॉर्न
2

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और दिवगंत क्रिकेटर शेन वॉर्न ने 273 पारियों में 708 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.जेम्स एंडरसन

जेम्स एंडरसन
3

इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 350 पारियों में 704 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

4.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
4

भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कंबले का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 236 पारियों में 619 विकेट चटकाए हैं. 
 

5.स्टुअर्ट ब्रॉड

स्टुअर्ट ब्रॉड
5

इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 309 पारियों में 604 विकेट झटके हैं. 
 

6.ग्लेन मैक्ग्राथ

ग्लेन मैक्ग्राथ
6

ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्राथ ने 243 पारियों में 563 विकेट चटकाए हैं. 
 

7.नाथन लियोन

नाथन लियोन
7

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन ने अब तक 259 पारियों में 562 विकेट चटकाए हैं. 
 

8.आर अश्विन

आर अश्विन
8

भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने 200 पारियों में 537 विकेट चटकाए हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं. 
 

9.कोर्टनी वाल्श

कोर्टनी वाल्श
9

वेस्टइंडीज के कोर्टनी वाल्श ने 242 पारियों में 519 विकेट लिए हैं. 
 

10.डेल स्टेन

डेल स्टेन
10

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज डेल स्टेन ने 171 पारियों में 439 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

