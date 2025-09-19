Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में केवल दो भारतीयों का नाम

मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Sep 19, 2025, 07:11 PM IST
1.मुथैया मुरलीधरन
श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट में 230 पारियों में सबसे ज्यादा 800 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.शेन वॉर्न
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और दिवगंत क्रिकेटर शेन वॉर्न ने 273 पारियों में 708 विकेट चटकाए हैं.
3.जेम्स एंडरसन
इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 350 पारियों में 704 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.अनिल कुंबले
भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कंबले का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 236 पारियों में 619 विकेट चटकाए हैं.
5.स्टुअर्ट ब्रॉड
इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 309 पारियों में 604 विकेट झटके हैं.
6.ग्लेन मैक्ग्राथ
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्राथ ने 243 पारियों में 563 विकेट चटकाए हैं.
7.नाथन लियोन
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन ने अब तक 259 पारियों में 562 विकेट चटकाए हैं.
8.आर अश्विन
भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने 200 पारियों में 537 विकेट चटकाए हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
9.कोर्टनी वाल्श
वेस्टइंडीज के कोर्टनी वाल्श ने 242 पारियों में 519 विकेट लिए हैं.
10.डेल स्टेन
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज डेल स्टेन ने 171 पारियों में 439 विकेट अपने नाम किए हैं.