IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इस भारतीय ऑलराउंडर का नाम

1 . कपिल देव

कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दबदबा बनाया हुआ. उन्होंने 41 टेस्ट पारियों में सबसे ज्यादा 89 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि कपिल पहले स्थान पर है. वहीं दूसरे नंबर वाला गेंदबाज 13 विकेट कपिल से पीछे हैं, जो एक बड़ी संख्या है.

