IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इस भारतीय ऑलराउंडर का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 01, 2025, 07:07 PM IST
1.कपिल देव
कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना दबदबा बनाया हुआ. उन्होंने 41 टेस्ट पारियों में सबसे ज्यादा 89 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकि कपिल पहले स्थान पर है. वहीं दूसरे नंबर वाला गेंदबाज 13 विकेट कपिल से पीछे हैं, जो एक बड़ी संख्या है.
2.मैल्कम मार्शल
मैल्कम मार्शल ने भारत के खिलाफ 30 टेस्ट पारियों में 76 विकेट अपने नाम किए हैं.
3.आर अश्विन
रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 25 पारियों में 75 विकेट चटकाए हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं.
4.अनिल कुंबले
अनिल कुंबले ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 28 पारियों में 74 विकेट झटेक हैं और वो चौथे स्थान पर हैं.
5.श्रीनिवास वेंकटराघवन
श्रीनिवास वेंकटराघवन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 37 पारियों में 68 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे.
6.एंडी रॉबर्ट्स
एंडी रॉबर्ट्स ने भारत के खिलाफ 25 पारियों में 67 विकेट अपने नाम किए हैं.
7.वेस हॉल
वेस हॉल ने भारत के खिलाफ 26 पारियों में 65 विकेट लिए हैं और लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं.
8.कोर्टनी वाल्श
कोर्टनी वॉल्श ने भारत के खिलाफ 25 पारियों में 65 विकेट चटकाए हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं.
9.भागवत चंद्रशेखर
भागवत चंद्रशेखर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 24 पारियों में 65 विकेट ही लिए हैं.
10.लांस गिब्स
लांस गिब्स ने भारत के खिलाफ 30 पारियों में 63 विकेट अपने नाम किए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.