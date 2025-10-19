इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

1 . शोएब अख्तर

पाकिस्तान के शोएब अख्तर का नाम पहले स्थान पर है. अख्तर ने 22 साल पहले ये रिकॉर्ड बनाया था और अब तक उनका रिकॉर्ड कायम है. 2003 में उन्होंने 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी.

