इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Oct 19, 2025, 06:21 PM IST
1.शोएब अख्तर
पाकिस्तान के शोएब अख्तर का नाम पहले स्थान पर है. अख्तर ने 22 साल पहले ये रिकॉर्ड बनाया था और अब तक उनका रिकॉर्ड कायम है. 2003 में उन्होंने 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी.
2.शॉन टेट
ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने 2010 में 161.1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.
3.ब्रेट ली
ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली ने साल 2005 में 161.1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी.
4.जेफ थॉमसन
ऑस्ट्रेलिया के जेफ थॉमसन ने साल 1975 में 160.6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.
5.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 160.4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी.
6.एंडी रॉबर्ट्स
वेस्टइंडीज के एंडी रॉबर्ट्स ने 1975 में 159.5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.
7.फिदेल एडवर्ड्स
वेस्टइंडीज के फिदेल एडवर्ड्स ने 2003 में 157.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी.
8.मिचेल जॉनसन
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन ने 2013 में 156.8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी.
9.मोहम्मद सामी
पाकिस्तान के मोहम्मद सामी ने 2003 में 156.4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी.
10.शेन बॉन्ड
न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड ने 2003 में 156.4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.